1090236.1.260.149.20260526105038 Desarticulada una organización internacional que creaba herramientas para ciberestafas bancarias en España - POLICÍA NACIONAL

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, en una operación conjunta con Alemania y coordinada por Europol, ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada, presuntamente, al desarrollo y comercialización de programas informáticos para cometer estafas bancarias mediante 'phishing' y 'smishing' --técnicas que roban datos mediante enlaces fraudulentos-- así como al blanqueo de los beneficios obtenidos a través de criptomonedas.

La operación contra la red, que operaba bajo el modelo conocido como 'Crime as a Service' (Caas), facilitaba herramientas y credenciales bancarias a terceros robadas a otros delincuentes para ejecutar fraudes a escala internacional, mientras ocultaba los beneficios ilícitos mediante criptomonedas y la adquisición de bienes de lujo. Se ha saldado con la detención de tres de los principales responsables del entramado y registros en Sitges y Barcelona, además de en las ciudades francesas de París y Niza.

Gracias a la investigación, iniciada en 2022, los agentes han podido localizar aproximadamente 1,5 millones de euros en criptoactivos y acreditar un perjuicio económico superior a los cuatro millones de euros. Los investigadores consideran que la cifra real podría ser considerablemente superior debido a la existencia de numerosas víctimas en distintos países que aún no habrían denunciado los hechos.

Asimismo, las pesquisas han llevado a la identificación de una organización criminal con actividad en España, Francia, Países Bajos, Austria y Alemania, así como conexiones internacionales en otros países del mundo.

MÁS DE 2.000 DATOS OBTENIDOS

La red obtuvo más de 2.000 datos bancarios confidenciales de Alemania mediante campañas de engaño digital dirigidas contra clientes de entidades financieras, también de otros países y almacenaba posteriormente la información sustraída en plataformas restringidas bajo su control. Desde estos entornos, los investigados comercializaban credenciales y datos bancarios a terceros delincuentes encargados de ejecutar las estafas y llegó a realizar transferencias fraudulentas desde las cuentas de las víctimas.

El avance de las indagaciones permitió constatar que la organización no solo participaba en la obtención ilícita de credenciales bancarias, sino que también había desarrollado una infraestructura criminal completa destinada a facilitar fraudes a otros ciberdelincuentes. A través de canales de mensajería, los investigados ofrecían acceso a los denominados 'kits de phishing', herramientas que incluían paneles con datos bancarios y credenciales de acceso de las víctimas.

RAMIFICACIONES EN MARRUECOS Y CONEXIONES EN EEUU

La operación también detectó el marcado carácter internacional del entramado criminal, con ramificaciones en Marruecos y conexiones con investigaciones abiertas en Estados Unidos. Algunos de los investigados habrían sido previamente detenidos por el FBI en actuaciones desarrolladas en distintos países.

Para el desarrollo de la explotación operativa se activaron diversos mecanismos de cooperación policial y judicial internacional, a través de la División de Cooperación Internacional de la Policía Nacional, incluyendo vigilancias transfronterizas, transmisión de Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) y colaboración judicial canalizada mediante la magistratura de enlace en Francia.

CUATRO MILLONES DE PERJUICIO ECONÓMICO

El análisis de los movimientos financieros y de las transacciones en criptomonedas permitió rastrear y localizar aproximadamente 1,5 millones de euros en distintas carteras digitales. Sobre estos activos se solicitaron medidas cautelares de bloqueo mediante solicitudes internacionales de cooperación policial dirigidas, entre otros países, a Estados Unidos.

La operación permitió además el bloqueo de cuentas bancarias, la intervención de bienes de lujo --incluidos vehículos de alta gama-- y la incautación de abundante documentación y evidencias digitales relacionadas con las estafas, el blanqueo de capitales y la estructura organizativa de la red criminal.

A los detenidos se les imputan delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.