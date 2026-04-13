Destapado un fraude en España y Portugal para introducir falsos soldadores procedentes de Colombia y Perú

1077196.1.260.149.20260413104813 Archivo - Agentes junto a un ordenador. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado en una operación conjunta con la Policía Judiciaria de Portugal y bajo la coordinación de Europol y Eurojust una organización criminal que, presuntamente, introducía trabajadores extranjeros como soldadores mediante documentación falsa procedentes en su mayoría de Colombia y Perú.

La red criminal habría contratado a más de 1.000 trabajadores extranjeros, principalmente de Colombia y Perú, a quienes ofrecían falsas oportunidades laborales como soldadores en Portugal y que simulaban ser turistas en el cruce de fronteras, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa.

Las víctimas abonaban hasta 300 euros por trámites que, en muchos casos, no se materializaban, carecían de cobertura en la Seguridad Social y trabajaban sin las medidas de seguridad adecuadas, lo que provocó accidentes laborales.

Finalmente, la actuación policial desarrollada de forma coordinada en ambos países, ha permitido la detención de cinco personas en la provincia de Barcelona, de las que dos se encuentran en prisión provisional.

LÍDER EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

El líder de la organización se encontraba en Emiratos Árabes Unidos, desde donde dirigía la actividad delictiva, y fue sido detenido en virtud de una orden internacional de detención emitida a través de Interpol.

En la operación han participado la inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Centro Especializado de Combate al Tráfico de Migrantes y Trata de Personas, con sede en Brasil.

La investigación se inició en mayo de 2025 cuando se detectaron varias empresas portuguesas en España que ofertaban a empresas españolas del sector metalúrgico personal de soldadores cualificados.

Por este motivo, los trabajadores, en muchos casos, firmaban contratos en portugués sin comprender su contenido y eran instruidos para simular ser turistas en el cruce de fronteras. Una vez en España les exigían pagos adicionales para gestionar documentación en Portugal que, en numerosas ocasiones, nunca llegaba a formalizarse, siendo ellos mismos quienes abonaban unas altas inexistentes en la Seguridad Social.

Para dar cobertura a estas actividades, la red creó una empresa en Sabadell (Barcelona) con el mismo nombre que una empresa mercantil portuguesa, lo que facilitaba la apariencia de legalidad.