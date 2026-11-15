Detenidas seis personas por atracar una joyería en Torrijos (Toledo) durante el despliegue por el accidente de Urda

Los autores cometieron el robo durante el despliegue de efectivos que se había volcado en atender el accidente ferroviario de Urda el Pasado 28 de octubre - GUARDIA CIVIL

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a seis personas, tres hombres, dos mujeres y un menor de edad, como presuntos autores de un robo con violencia e intimidación cometido en una joyería de la localidad toledana de Torrijos (Toledo) durante los momentos posteriores al accidente ferroviario ocurrido en la localidad de Urda.

La intervención del Servicio Aéreo de la Guardia Civil resultó relevante en la localización y seguimiento del vehículo empleado en la huida, que permitió detener a cuatro de los implicados. Los hechos tuvieron lugar el pasado 28 de octubre, cuando tres individuos, con el rostro completamente cubierto y vestidos con monos de trabajo, accedieron al establecimiento.

Una vez en su interior, exhibieron un arma de fuego con la que amenazaron y agredieron a los propietarios, mientras se apoderaban de las joyas expuestas y de las que se encontraban guardadas en la caja fuerte. El valor total de los efectos sustraídos se estima entre 300.000 y 400.000 euros.

Tras cometer el asalto, los tres individuos abandonaron rápidamente el establecimiento y emprendieron la huida en un vehículo en el que les esperaba un cuarto integrante del grupo. Varios ciudadanos que presenciaron los hechos trataron de impedir su fuga, momento en el que fueron amenazados de muerte por los asaltantes.

De inmediato, la Guardia Civil desplegó un amplio dispositivo de búsqueda y localización en el que participaron efectivos de distintas unidades de la Comandancia de Toledo, con especial intervención del Servicio Aéreo, cuyo helicóptero permitió realizar el seguimiento del vehículo utilizado en la huida.

Las investigaciones y el dispositivo establecido permitieron localizar el turismo, que había sido sustraído días antes en una localidad de la Comunidad de Madrid. Una vez detectado circulando por la autovía A-5, se inició su seguimiento por parte de los agentes, hasta que el vehículo abandonó la vía y se adentró en un camino rural.

En ese momento, sus cuatro ocupantes abandonaron el turismo y le prendieron fuego para intentar eliminar posibles vestigios del delito, continuando la huida a pie campo a través. La rápida actuación y coordinación de los efectivos de la Guardia Civil permitió finalmente interceptar y detener a los cuatro individuos, todos ellos con antecedentes policiales.

La investigación continuó para identificar al resto de los implicados. Las gestiones realizadas posteriormente por el Grupo CERES permitieron localizar y detener en El Casar de Escalona (Toledo) a otras dos personas, un hombre y una mujer, que fueron sorprendidos cuando transportaban en una mochila parte de las joyas sustraídas, cuyo valor asciende a unos 60.000 euros.

Cuatro de los detenidos han ingresado en prisión, y a dos de ellos se les atribuye la participación en un robo en un bingo de Madrid como parte de una organización criminal que ha sido desmantelada como consecuencia de otra investigación paralela.

En la operación han participado numerosos efectivos de la Comandancia de Toledo, entre ellos la Unidad Orgánica de Policía Judicial, el Grupo CERES, los Equipos Territoriales de Policía Judicial de Torrijos y Talavera de la Reina, los Equipos ROCA de ambas localidades, patrullas de Seguridad Ciudadana y el Servicio Aéreo de la Guardia Civil.