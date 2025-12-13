Detenidas seis personas por introducir hachís desde Marruecos mediante helicópteros

Detenidas seis personas por introducir hachís desde Marruecos utilizando helicópteros. - GUARDIA CIVIL

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha anunciado este sábado la detención de seis personas que formaban un grupo criminal dedicado a introducir hachís desde Marruecos hasta el sur de España haciendo uso de helicópteros.

El instituto armado ha detallado en un comunicado que la presunta organización criminal realizaba envíos aéreos de entre 500 y 900 kilos de droga hasta las provincias de Málaga, Almería y Murcia, donde eran escondidos en naves y fincas.

En esta operación, de nombre 'Giro', han sido intervenidos 657 kilos de hachís y cinco armas de fuego, además de uno de los helicópteros usados para el narcotráfico entre ambos países, así como dinero en efectivo y varios vehículos en los registros realizados en las provincias de Málaga, Almería y Murcia.

Los desplazamientos a altas horas de la madrugada de varias personas investigadas entre Málaga y Almería crearon sospechas en los investigadores de la Guardia Civil de un posible tráfico de drogas a gran escala.

Así, los agentes descubrieron que estos movimientos estaban originados por la estrecha colaboración que mantenían con otras personas que realizaban constantes envíos de droga desde Marruecos.

En esa observación, constataron que utilizaban helicópteros de distintas categorías con capacidad de transportar entre 500 y 900 kilos de droga que, tras pasar un tiempo en naves industriales y fincas de la zona, era trasladada por carretera hasta países europeos.

Las aeronaves procedentes de Marruecos tomaban tierra en zonas despobladas de la provincia de Almería donde esperaban varias personas para descargar el hachís y llevarlo en furgonetas hasta las distintas guarderías, en tanto que, a la espera de siguientes envíos, los helicópteros eran escondidos en naves y fincas de Almería y Murcia.

Con toda esta información recabada, los guardias civiles realizaron el registro de una finca ubicada en Níjar (Almería), donde encontraron en su interior 25 fardos de hachís con un peso de 657 kilos.

A continuación, se realizaron otros cinco registros en distintos puntos de Málaga, Almería y Murcia donde se intervino uno de los helicópteros usados, cinco armas largas de fuego, 2.900 euros en efectivo y varios vehículos, entre otros efectos.

En total, han sido detenidas seis personas por delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal que ya han sido puestas a disposición judicial.

Esta operación ha sido llevada a cabo por agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil de Málaga con el apoyo del Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico (CRAIN), de la Unidad Central Operativa (UCO) y del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil.

También ha participado la Gendarmería Real de Marruecos, la Policía Federal de Bélgica y la Policía Sueca.