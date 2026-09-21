Un detenido en Ceuta tras el ataque a un vehículo durante las protestas contra la ONG navarra Negu Gorriak

Ataque a un vehículo durante las protestas contra la ONG navarra Negu Gorriak - REDES SOCIALES

CEUTA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo ayer a un ceutí acusado de causar daños en un vehículo donde viajaban la diputada de Ceuta Julia Ferreras, el activista integrante de la Flotilla a Gaza Rafael Borrego y la abogada experta en derechos humanos Sofía Cánovas.

El incidente se produjo sobre las 20:15h en la salida de vehículos del Puerto de Ceuta, donde se habían congregado decenas de vecinos de la ciudad para condenar la llegada del grupo pamplonés Negu Gorriak/Derecho a Techo, al que acusaban de "radical" y de venir a "romper la convivencia".

Varios de los participantes en la concentración detuvieron el paso de un turismo a cuyos tripulantes desconocían, debido a que, según relataron a esta agencia algunos de los implicados, el copiloto --Rafael Borrego-- comenzó a grabarles y a recriminarles lo que hacían.

Los manifestantes lanzaron huevos contra el coche y lo zarandearon, lo que forzó la intervención inmediata de la Policía Nacional. También hubo enfrentamientos entre las personas de la protesta y los agentes. Al llegar antidisturbios de refuerzo tuvieron que disparar al aire.

El detenido está acusado, además de por daños a un vehículo, por atentado contra agentes de la autoridad. A posteriori al episodio de violencia se ha conocido la identidad de quienes iban en el coche. Los manifestantes cargaron contra ellos al confundirlos con miembros del grupo navarro.

El secretario general del partido Ceuta Ya!, Mohamed Mustafa, ha informado sobre quiénes eran las personas que viajaban en el coche, y ha adelantado que Ferreras ya ha presentado una denuncia en sede policial.