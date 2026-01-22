Detenido en A Coruña un pederasta de 'los más buscados' en un operativo en el que atacó a un policía

Coche de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en A Coruña a Daniel Vázquez Patiño, un pederasta incluido en la lista de 'los más buscados', en un operativo en el que atacó a un agente con un cuchillo al intentar escapar, según ha informado a Europa Press fuentes policiales.

El arrestado es un delincuente sexual de 46 años y natural de esta ciudad gallega que se encontraba prófugo de la Justicia, ya que era buscado por agresión y abusos a una menor de diez años.

Las citadas fuentes han explicado que este delincuente sexual, al que la Policía considera "altamente peligroso", atacó con un cuchillo a un agente de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES) de la Policía Nacional, aunque el agente no resultó herido.

Con esta detención, ya son cinco los prófugos de la Justicia incluidos en la 'lista de los diez más buscados' por la Policía que han sido arrestados.