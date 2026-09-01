Detenido en Málaga el narcotraficante más buscado en Alemania tras cinco años prófugo

1113352.1.260.149.20260901102153 Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL DE VALLADOLID - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un fugitivo considerado el narcotraficante más buscado por las autoridades alemanas tras cinco años prófugo en una operación en colaboración con la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) del país germano Alemania, bajo la dirección de la Audiencia Nacional.

Al detenido, experto en boxeo y artes marciales mixtas, le constaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) por los delitos de tráfico de drogas y organización criminal. Igualmente tenía una requisitoria judicial por las autoridades españolas, según ha informado la Policía Nacional.

La investigación se inició en 2025, cuando se tuvo información de que el fugitivo pudiera estar en España, donde había residido anteriormente al tener la organización criminal que lideraba un almacén que usaban para cargar la droga en camiones con destino Alemania, a través de Francia.

Con el fin de evitar la acción de la justicia, el prófugo -- que es experto en boxeo y artes marciales mixtas-- extremaba las medidas de seguridad, cambiando de número de teléfono cada dos semanas y de identidad cada tres meses.

Además, en el pasado realizó un curso sobre ciberseguridad en Turquía que le habría formado en métodos para evitar su localización a través de sistemas operativos, dispositivos y redes sociales, según ha detallado la Policía Nacional.

Los agentes lograron localizar al hermano del fugitivo y realizaron numerosas gestiones de investigación para localizar el paradero del prófugo. Tras varios días de vigilancias y seguimientos por varias provincias de la geografía española, los agentes confirmaron en Málaga que el fugitivo se encontraba como copiloto en el interior del vehículo de su hermano, por lo que se procedió a su detención el pasado 24 de agosto.

El detenido ha ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial de la Audiencia Nacional.