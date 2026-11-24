1136852.1.260.149.20261124124359 Archivo - Agente de Policía Nacional junto a furgón policial - JEFATURA - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Barcelona a dos personas por su presunta participación en los delitos de adoctrinamiento, adoctrinamiento a terceros, enaltecimiento del terrorismo y financiación a organización terrorista por su vinculación a una red del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Los detenidos son dos varones, el primero un español de origen marroquí de 49 años y con antecedentes por delitos comunes, y el segundo tiene 29 años, nacionalidad marroquí y no cuenta con antecedentes, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Ambos han ingresado en prisión provisional tras pasara a disposición de de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia Plaza número 2 de la Audiencia Nacional.

Según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa, los detenidos formaban parte estructura internacional dedicada a canalizar fondos para la organización terrorista Hamás y su brazo armado, las Brigadas de Ezz al-Din al-Qassam.

USABAN CRIPTOMONEDAS

Además, presentaban un elevado grado de radicalización y mantenían estrecha relación con una red de personas que participaba en la captación, intermediación y transferencia de fondos hacia la Franja de Gaza.

Asimismo, la investigación ha permitido reconstruir los movimientos internacionales de fondos, identificar a los implicados y determinar el destino final del dinero, que se ocultaba mediante "complejos circuitos financieros" y el uso de criptomonedas.

En concreto, los arrestados empleaban intermediarios como empresas de envío de dinero y criptoactivos para dificultar el rastreo de las operaciones financieras y la identificación de sus beneficiarios finales.

RED DE INTERMEDIACIÓN

La Policía asegura que el análisis de las operaciones económicas efectuadas y de las comunicaciones entre los implicados resultó clave para reconstruir la estructura de la red y establecer sus conexiones con los destinatarios finales.

Los agentes han podido identificar una red de intermediación que facilitaba la transferencia y "anonimización" de fondos entre distintos países mediante mecanismos financieros convencionales y digitales. Esta participación de múltiples intermediarios y la diversidad de los medios empleados dificultaron el seguimiento de las operaciones.

La investigación, que permanece abierta, ha sido desarrollada por la Comisaría General de Información (CGI) con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Información de Barcelona y Melilla, bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Plaza número 2, y la Fiscalía de la Audiencia Nacional.