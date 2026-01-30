Detenidos cuatro varones especializados en robos con fuerza en estancos usando vehículos sustraídos

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cuatro varones por ser los presuntos autores de dos robos con fuerza con vehículos sustraídos en un mismo estanco de Valencia, con los que lograron un botín de más de 18.000 euros en paquetes de tabaco.

Según ha informado la Policía en una nota de prensa, los cuatro jóvenes de entre 19 y 25 años fueron detenidos en Madrid y Valencia por el robo de 3.600 paquetes de tabaco denunciado en abril de 2025, que efectuaron en dos noches consecutivas tras romper el escaparate del local con un pico y una maza.

A este respecto, los agentes han detallado que los presuntos autores sustrajeron un vehículo de alta gama y alta cilindrada, el cual rociaron con extintores antes de abandonarlo una vez finalizado el robo, para así "dificultar las investigaciones por parte de las autoridades policiales".

Las indagaciones policiales consiguieron determinar que dicho vehículo, además de figurar como robado en Benicarló (Castellón), tenía una matrícula diferente a la original, también denunciada como sustraída.

EL VEHÍCULO SE RECUPERÓ 10 DÍAS DESPUÉS

Por su parte, la Guardia Civil halló el coche de alta gama en Buñol (Valencia), "en medio del carril de circulación con los cuatro intermitentes activados", dos extintores vacíos y dos placas de matrículas arrojadas en la ladera, las cuales también podrían haber sido utilizadas por los delincuentes.

Avanzando con las pesquisas, se pudo constatar que los responsables del robo se hicieron con otro coche en la misma localidad valenciana, con el que huyeron hasta el distrito madrileño de Usera.

Ahí, la Policía Nacional encontró el segundo vehículo con el bombín de la puerta del conductor fracturado y con el número de bastidor alterado, "no correspondiendo con la numeración original".

Fruto de la investigación, los agentes consiguieron identificar a un varón en Paterna (Valencia) como proveedor de ayuda e infraestructura al resto del grupo procedente de Madrid. Así, mediante la colaboración de la Comisaría General de Policía Judicial, lograron identificar al resto de presuntos autores tras comprobar su participación en sucesos similares en diferentes partes de España.

Finalmente, se establecieron dispositivos que permitieron la detención de tres varones en la ciudad de Madrid y del individuo que les facilitó colaboración en la localidad valenciana de Paterna. Los arrestados pasaron a disposición judicial como presuntos autores de dos delitos de robo con fuerza, dos robos de vehículo y falsedad documental.