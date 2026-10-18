Detenidos ocho tripulantes de una narcolancha con 3.040 kilos de hachís frente a la costa de Huelva

La interceptadora 'Río Tiétar' de la Guardia Civil alcanzó a esta embarcación el pasado 14 de octubre frente a la costa de Mazagón, A pesar de que se dio a la fuga y realizó peligrosas maniobras. - GUARDIA CIVIL

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a ocho tripulantes de una narcolancha que transportaba 3.040 kilos de hachís frente a la costa de Mazagón (Huelva), tras interceptar la embarcación el pasado 14 de octubre, cuando sus ocupantes intentaron huir a gran velocidad y arrojaron al mar varias petacas de gasolina.

Los hechos tuvieron lugar durante la mañana del 14 de octubre, después de que los medios de vigilancia detectaran una embarcación sospechosa, lo que motivó la activación de un dispositivo de interceptación y abordaje coordinado entre el Servicio Marítimo Provincial de Huelva y un helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil.

Una vez localizada la embarcación, los agentes comprobaron que transportaba numerosos bultos que parecían fardos de hachís. Al percatarse de la presencia policial, la narcolancha emprendió la huida a gran velocidad y realizó bruscas maniobras que pusieron en grave riesgo tanto a sus ocupantes como a los agentes.

Durante la persecución, los tripulantes comenzaron a arrojar al mar varias petacas de gasolina. Finalmente, la interceptadora 'Río Tiétar' de la Guardia Civil logró alcanzar la embarcación y permitió a los agentes abordarla y detener a sus ocho ocupantes.

En la operación se aprehendieron 76 fardos de hachís, con un peso total de 3.040 kilos. Asimismo, los agentes intervinieron la embarcación semirrígida, que estaba equipada con cuatro motores de gran potencia, y varias garrafas de carburante que todavía permanecían en su interior.

Los ocho detenidos están acusados de delitos contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas; contrabando; contra la seguridad colectiva, en su modalidad de 'petaqueo'; y desobediencia grave a agentes de la autoridad.