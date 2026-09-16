Detenidos los propietarios del piso patera en el centro de Ceuta que acogía a 25 inmigrantes irregulares

Efectivos de la Guardia Civil durante un operativo para desmantelar un piso patera con 24 migrantes acogidos, en la calle Real, a 16 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

CEUTA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Ceuta a un hombre y una mujer acusados de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros tras desmantelar el piso patera en el que habían convertido su vivienda en la calle Real, donde tenían acogidas a 25 personas migrantes en situación irregular, seis de ellas menores de edad.

El instituto armado ha informado de que los migrantes hallados en el piso llegaron a Ceuta durante la entrada masiva del 30 y 31 de julio. Según la Benemérita, los 25 vivían "de forma muy precaria y con unas condiciones de salubridad nulas" en la vivienda usada para la acogida ilegal.

La operación de la Guardia Civil se ha desplegado este miércoles mediante un operativo en un inmueble de la calle Real, en el centro de Ceuta, donde se ha desmantelado un piso patera que albergaba a 25 inmigrantes irregulares.

La actuación se ha llevado a cabo por agentes de la Compañía Fiscal y de Fronteras, con el apoyo de efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) y del Grupo de Información de la Guardia Civil, además de la Policía Local.

Las fuentes consultadas han informado de que en el interior del edificio han sido localizadas 25 personas. Los migrantes han diso trasladados de forma escalonada a dependencias policiales para su identificación y filiación.

Durante la mañana se ha podido observar la salida de varios extranjeros desde el inmueble. El dispositivo continúa activo y los agentes siguen realizando inspecciones en el interior del inmueble, por lo que no se descarta que el número de personas localizadas pueda variar a medida que avance la operación.