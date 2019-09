Así te hemos contado la Diada de Cataluña 2019

Aragonès al Gobierno: "Que aprendan: no hemos venido a renunciar, hemos venido a ganar"

El vicepresidente de la Generalitat y adjunto a la Presidencia de ERC, Pere Aragonès, ha advertido este miércoles al Gobierno central de que no renunciarán a la independencia: "Que aprendan en el Gobierno del Estado: aquí no hemos venido a renunciar; ni siquiera a resistir. Hemos venido a ganar, a ganar y a ganar".En un acto de ERC con motivo de la Diada, ha afirmado que el independentismo ha aprendido en los últimos años que, cuando la población catalana quiere votar, el Estado "alza las porras y la represión", y ha pedido al Gobierno que debe aprender que el soberanismo no desfallecerá