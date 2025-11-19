Diana Morant alega que el PSOE aún no se ha querellado contra Leire Díez porque no se ha visto perjudicado

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, atiende a los medios de comunicación en la sede del PSPV-PSOE, a 8 de noviembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Morant rechaza las ne - Jorge Gil - Europa Press

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y candidata a presidir la Comunidad Valenciana, Diana Morant, ha alegado hoy que el PSOE aún no se ha querellado contra la exmilitante del PSOE Leire Díez porque no se han visto perjudicado. Además, ha defendido que el PSOE y el PP no son iguales porque ellos han pedido perdón mientras que Feijóo y Moreno Bonilla "no se dan por aludidos" con las detenciones de miembros de su partido en Almería.

Así lo ha afirmado en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, donde ha sido preguntada por qué el PSOE no se ha querellado contra Díez por decir que representaba al PSOE en reuniones con fiscales anticorrupción que se han querellado contra ella.

"Por que de momento el PSOE no está en la causa como perjudicado, de manera que entendemos que de momento que siga la vía judicial. Si en un futuro nos viéramos perjudicados estudiaríamos acciones legales", ha respondido la ministra de Ciencia, quien ha señalado que lo que ha hecho el PSOE es "aclarar que no hay ningún vínculo" con esta ya exmilitante del partido. "No es una trabajadora del PSOE", ha dicho.

Morant ha limitado el papel de Leire Díez a la entrega que hizo a Santos Cerdán de un pen drive y ha recordado que el partido entregó este dispositivo a la Justicia porque su intención es la de colaborar con ésta.

En opinión de la ministra, Díez es de esos "personajes que van por ahí abriendo puertas, diciendo que hablan en nombre de, y que al final se descubre pues que es gente que tiene pues un ego mucho más subido que la realidad de las cosas".

Al ser preguntada cómo se ha levantado hoy después de conocer ayer el informe de la UCO en el que se especifican las mordidas que hacía el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán a través de Servinabar, Diana Morant ha admitido que no se ha levantado bien.

"Cómo se va a levantar alguien quien considera que el objetivo de lo público es trabajar por las personas", ha exclamado recordando que ella era alcaldesa de Gandía durante la pandemia cuando se produjo la presunta corrupción con la compra de mascarillas.

Al hilo de esto, ha recordado las detenciones que se produjeron ayer en Almería, del presidente y el vicepresidente de la Diputación, por presunta corrupción precisamente con la compra de mascarillas.

Dicho esto, ha señalado que al PSOE no le representan estas actitudes y ha querido dejar claro que no todos los partidos actúan igual. Así, ha recordado que el presidente del Gobierno ha pedido perdón y es "sincera" esta petición.

Ha argumentado también que el PSOE "no sabía lo que otros sabían" en referencia a lo que estaba haciendo Santos Cerdán al presuntamente cobrar a través de Servinabar el 2 por ciento de los contratos que se adjudicaba Acciona. Eso, en su opinión, tampoco habla mal del PSOE por que no son como el Gobierno de la "kitchen" y no tienen información por adelantado de los organismos que investigan.

Pero ha explicado que cuando conocieron el primer informe de la UCO actuaron "de manera contundente". Sin embargo, ha recordado que ayer se produjeron detenciones en Almería y el presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo "no se dan por aludidos".

Ha querido contraponer esta actitud a la del PSOE que, ha dicho, expulsó del grupo primero a José Luis Ábalos y después tuvo que dimitir Santos Cerdán. Esto, ha añadido, junto con medidas internas y externas contra la corrupción. "Ahí es donde radica la gran diferencia de cómo vemos unos la política y como la conciben otros", ha exclamado.

En este punto ha acusado al PP de llevar "con todo el descaro" la bandera contra la corrupción cuando antes, ha dicho, "han sido los avanzadores" de la misma en este país, recordando los casos de la Comunidad Valenciana como los de Eduardo Zaplana, de quien ha señalado que ha sido condenado y "entrará en la cárcel" o el "medio Consell" que tenía "condenado" el señor Francisco Camps.

Y ahora, ha apuntado, "el señor Mazón, que por otros asuntos, pues seguramente también acabará con responsabilidades penales". "O sea que en la Comunidad Valenciana mucho que presumir no pueden", ha exclamado.

CON LOS MISMOS POLÍTICOS, CONDENADOS A REPETIR LA HISTORIA

En cuanto a las negociaciones entre el PP y Vox para investir a Pérez Llorca como presidente de la Comunidad Valenciana, la ministra de Ciencia ha lamentado que si se confía en los mismos políticos con los que se produjo la dana, están condenados a "repetir la historia".

Se trata, según ha dicho, de políticos "negacionistas" que desmantelaron el servicio de emergencias, y que pactaron con Vox, porque ha recordado que en aquel acuerdo para gobernar estaban además de Carlos Mazón, los señores Pérez Llorca y Barrachina por el PP y por Vox, Gil Lázaro, el señor Flores "condenado por violencia machista" y el "torero". Este último pasó a ser vicepresidente de la Comunidad Valencia y cuya corrida de toros, ha señalado, fue retransmitida por la televisión valenciana el día de la gran manifestación de los afectados de la dana contra Mazón.

Con los "mismos políticos estamos condenados a repetir la historia y los ciudadanos de Valencia no merecemos seguir desprotegidos", ha puntualizado Diana Morant.

Para la ministra no es suficiente con que Alberto Núñez Feijóo haya dicho que Mazón también va a dejar de presidir el PP de la Comunidad Valenciana y ha recordado que éste sigue siendo diputado, cobra como presidente y sigue aforado.

Pero ha advertido de que "la ciudadanía pide verdad, justicia y reparación y no habrá ninguna de las tres cosas mientras Mazón no pase por sede judicial", recordando que la jueza le Catarroja le ha invitado hasta en tres veces al presidente en funciones de la región a prestar declaración. "Por tanto no es suficiente y Feijóo lo sabe", ha concluído.