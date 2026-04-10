La Diputación de Sevilla subraya la economía circular y gestión de residuos en las jornadas de la FAMP

Jornadas de la FAMP - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

EL EJIDO (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

La jornada 'La década verde del municipalismo andaluz: agua, planificación y economía circular', organizada por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) en la localidad almeriense de El Ejido, ha contado esta semana con la participación del diputado de Servicios Públicos Supramunicipales de la Diputación de Sevilla, Gonzalo Domínguez, quien ha intervenido en el 'Panel de buenas prácticas: experiencias de entidades locales andaluzas'.

Según ha informado la institución provincial en una nota, esa última tiene como objetivo "dar a conocer experiencias reales de éxito en gestión de residuos, economía circular y agua desde distintos municipios y entidades supramunicipales, mostrando los resultados concretos y los aprendizajes aplicables".

En materia de aguas, se han puesto en valor las políticas desarrolladas y los proyectos de infraestructuras en ejecución, como las conexiones en alta para garantizar el suministro de agua en la Sierra Sur sevillana y el proyecto para garantizar el suministro en Sierra Morena.

Asimismo, se ha destacado el desarrollo en la integración de municipios en sistemas públicos de gestión del agua. Domínguez, en este sentido, ha recordado actuaciones como la digitalización de las redes de abastecimiento de 23 municipios no consorciados, que abarcan más de 1.100 kilómetros para mejorar la detección de fugas y la gestión.

El objetivo de la jornada 'La década verde del municipalismo andaluz: agua, planificación y economía circular' ha sido ofrecer una visión integral y actualizada del marco normativo vigente, analizar las obligaciones y oportunidades que afrontan las entidades locales y compartir experiencias prácticas en materia de economía circular y gestión del ciclo urbano de agua.

También busca fomentar el debate técnico y político, impulsar la cooperación multinivel y fortalecer el papel del municipalismo andaluz como actor clave para la transición ecológica.

Así, las ponencias se han desarrollado en torno a los ejes temáticos de marco normativo y planificación ambiental local; economía circular en la gestión municipal; ciclo urbano de agua y seguridad hídrica; concienciación, gobernanza y participación y financiación y oportunidades.