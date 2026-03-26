Diputado de Vox define como "ejecución" la eutanasia de Noelia y Armengol lo retira del Diario de Sesiones

Archivo - El diputado Carlos Flores Juberias,de Vox, en una intervención en el Pleno del Congreso - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en la Comisión Constitucional del Congreso, Carlos Flores, ha tachado este jueves de "ejecución" la eutanasia de la joven parapléjica Noelia Castillo, lo que ha desatado las protestas de Sumar y la decisión de la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol, de retirar tales palabras del Diario de Sesiones.

Flores ha aprovechado la tribuna de oradores en el debate sobre la ley de multirreincidencia para denunciar que hoy en España vaya a "ejecutarse" a "una muchacha de 25 años" gracias a la Ley de Eutanasia que el Congreso aprobó en el año 2021, una norma, ha destacado, "ideada para aliviar el sufrimiento de ancianos enfermos terminales en los últimos compases de su vida".

"La próxima vez que suban aquí para hablarnos de que los derechos humanos no admiten retroceso o para hablarnos de dignidad, recuerden que hoy en España se ejecuta a una muchacha de 25 años gracias a la ley que ustedes votaron", ha señalado a los diputados.

Estas palabras han siso respondidas por el portavoz de Justicia del PSOE, Francisco Aranda, que en su intervención ha censurado que a los de Santiago Abascal les "moleste" que una mujer pueda ejercer el derecho libre al aborto o que alguien pueda ejercer su derecho a "morir dignamente en paz". "El infierno en la tierra son ustedes. ¡Qué uso más lamentable!", ha enfatizado.

Y, acabado el debate, el portavoz de Justicia e Interior de Sumar, Enrique Santiago, que ya había intervenido en el debate, ha pedido la palabra a la presidenta del Congreso para recordar que la eutanasia es un derecho aprobado en el Congreso y que Vox no es quien "para cuestionar la decisión de Noelia", a la que, según ha denunciado, "ya han alargado su sufrimiento dos años, sádicamente, con infinitos recursos".

POR LA DIGNIDAD DE LA PERSONA ALUDIDA

"Por la jurisdicción ordinaria, por la jurisdicción constitucional, por la jurisdicción europea, respeten la libertad de Noelia y, por favor, retire del Diario de Sesiones los insultos subvertidos al menos a este grupo parlamentario, al que (el diputado Flores) ha llamado asesino", ha reclamado Santiago.

Ante esta petición, la presidenta de la Cámara Baja ha tomado la palabra para informar de que retirará del Diario de Sesiones las palabras emitidas por el diputado de Vox "refiriéndose a una ejecución por la dignidad a la persona aludida y por respeto a un derecho a morir dignamente que aprobó esta Cámara hace casi cinco años".