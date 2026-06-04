La directora de la Guardia Civil reconoce reuniones con Leire Díez pero dice que "jamás" para perjudicar a la UCO

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha reconocido este jueves que ha tenido varias reuniones con Leire Díez, la exmilitante del PSOE acusada de participar en una presunta trama para desacreditar causas judiciales, aunque ha asegurado que "jamás" ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad del Instituto Armado, ni tampoco "ha interferido en ninguna investigación".

En un comunicado, Mercedes González ha aclarado que el primer contacto con Leire Díez lo tuvo en su etapa como delegada del Gobierno en Madrid y que luego, siendo directora de la Guardia Civil, se vio de nuevo con la exmilitante socialista y que esta última le habló del comandante Rubén Villalba, que fue detenido al principio del 'caso Koldo' y que fue uno de los contactos de la presunta trama que investiga la Audiencia Nacional.

Según González, Leire Díez le preguntó si habría algún tipo de posibilidad de que el comandante Rubén Villalba pudiera retornar a su puesto de trabajo, "una petición que la directora rechazó de plano, recordándole que éste se encontraba sin destino por su presunta implicación en un caso judicial" y "dándose por finalizado inmediatamente dicho encuentro".

La directora general afirma que "jamás ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad de la Guardia Civil", después de que la propia UCO señalara en un informe remitido al juez de la Audiencia Nacional del 'caso Leire Díez' que había celebrado al menos tres reuniones con Leire Díez.

Mercedes González añade que la Guardia Civil es una institución "para la que trabaja día a día, a la que respeta y admira". En este sentido, ha añadido que "jamás ha interferido en ninguna investigación llevada a cabo por los agentes de este Cuerpo, como muestra de su respeto absoluto y confianza a la labor de Policía Judicial".

ETAPA DE DELEGADA DEL GOBIERNO

La directora de la Guardia Civil se ha remontado a su etapa como delegada del Gobierno en Madrid y cuando Leire Díez era directora de Relaciones Institucionales de Correos, ya que fue aquí cuando entablaron una relación pero "tan sólo mediante intercambios de Whatsapp".

Según ella, eran mensajes "relativos a las movilizaciones laborales" en las que Correos se encontraba inmersa y que "provocaron manifestaciones y concentraciones en sus diferentes sedes". "No se produjeron jamás encuentros personales ni se tuvo nunca contacto ni conocimiento sobre su persona, hasta ese momento", ha expuesto.

Tras su nombramiento como directora general de la Guardia Civil, Leire Díez se volvió a poner en contacto con González para mantener "un primer encuentro" en persona en el que le trasladó su nueva situación laboral y en el que la denominada 'fontanera' del PSOE se limitó a contarle que estaba ejerciendo de periodista 'freelance', "sin especificar ni dónde ni para quién trabajaba, tan solo que estaba a caballo entre Cantabria y Madrid".

González ha desvelado que el encuentro se realizó en una cafetería cercana a la Dirección General de la Guardia Civil, aunque ha subrayado que "no se habló de nada relacionado con el trabajo que desempeña este Cuerpo". Fue de apenas unos 15 minutos y la directora entendió que era una mera toma de contacto para pedirle trabajo o establecer en un futuro una relación laboral, dado su reciente nombramiento.

"Respecto de un posible segundo encuentro", continúa el comunicado, "de haberse producido habría sido de las mismas características y contenido que el primero".

No obstante, González ha reconocido que "pasados varios meses" Leire Díez contactó con ella proponiéndole verse aprovechando que se encontraba en Madrid. En un primer momento, se anuló por la enfermedad de un familiar, lo que obligó a Leire Díez a permanecer en Cantabria, aunque finalmente se retomó y se vieron "tiempo más tarde".

RESPALDA A LOS AGENTES DE LA UCO

Esta última reunión se desarrolló en las mismas circunstancias que las anteriores, "sin alusiones al trabajo de la Guardia Civil, ciñéndose a una conversación sobre su situación familiar", ha proseguido González, aunque sí ha admitido que Leire Díez en esta ocasión le mencionó al comandante Rubén Villalba, que fue detenido en el 'caso Koldo'.

"La señora Díez plantea que tiene que hacerle una petición relativa a su trabajo, preguntándole si habría algún tipo de posibilidad de que el comandante Rubén Villalba pudiera retornar a su puesto de trabajo. Una petición que la directora rechaza de plano, recordándole que éste se encontraba sin destino por su presunta implicación en un caso judicial, dándose por finalizado inmediatamente dicho encuentro", ha apuntado.

Tras este encuentro, Leire Díez y la directora general de la Guardia Civil no volvieron a mantener encuentro alguno, según las explicaciones que ha ofrecido por Mercedes González.

La directora también ha recordado que, cuando los medios de comunicación publicaron hace meses un audio en el que Leire Díez "atacaba" a agentes de la UCO, ella misma decidió reunirse personalmente con los principales mandos de la Jefatura de Policía Judicial, de la UCO y el agente señalado, en referencia al teniente coronel Antonio Balas, "mostrándoles su máximo apoyo y respaldo, así como su confianza en el trabajo y la labor que estaban desempeñando".