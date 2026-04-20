Echenique dice que Tezanos ha convertido el CIS en "papel higiénico"

Archivo - El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, en una compoarecencia en el Senado - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exportavoz de Podemos Pablo Echenique considera que el barómetro de abril del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en el que el PSOE se ha disparado cinco puntos mientras caen todas las opciones a su izquierda, demuestra que el presidente del organismo, el sociólogo socialista José Félix Tezanos, ha convertido el CIS en "papel higiénico".

En concreto, el CIS de abril otorga al PSOE una estimación de voto del 36,4%, cinco puntos más que el mes anterior y registrando su mejor dato de los últimos seis meses, mientras que el Sumar marca su peor dato de la legislatura y también retrocede Podemos.

"Tezanos ha habilitado una nueva opción psicotrópica llamada 'coalición de izquierdas' que huele que apesta, quita votos a todas las opciones de izquierdas, y rompe la serie histórica", ha comentado Echenique en la red social X.

Su conclusión, según añade en el mensaje recogido por Europa Press, es que Tezanos "convierte el CIS en lo que podríamos denominar científicamente 'papel higiénico'".