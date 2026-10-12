EEUU insta a España a "tomar medidas" para "combatir la migración masiva" y aumentar la "inversión" en defensa

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante una rueda de prensa a 8 de octubre de 2026 en Lisboa (Portugal). - Ricardo Rocha/ZUMA Press Wire/dp / DPA

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha instado a España a "tomar medidas significativas" para "para mantener fronteras sólidas y seguras", "combatir la migración masiva" e "incrementar la inversión en las capacidades de defensa necesarias para fortalecer la seguridad europea".

En un escrito emitido este lunes para felicitar "a España y sus ciudadanos" la "Fiesta Nacional", ha aprovechado para incidir en la importancia de "avanzar en las prioridades esenciales para la seguridad y la prosperidad de ambas naciones".

Asimismo, ha recordado que EEUU celebra este año su 250 aniversario, para reconocer "el apoyo que España brindó durante nuestra lucha por la libertad en la Revolución Americana" así como "los profundos lazos económicos y los valores culturales que compartimos en la actualidad".

"En este día tan especial, deseo al pueblo español una feliz celebración y un año venidero próspero", concluye el comunicado.