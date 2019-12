EH Bildu no será obstáculo para un Gobierno PSOE-Podemos si se aborda el el derecho a decidir y los presos de ETA

Actualizado 18/12/2019 17:47:28 CET

BILBAO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado que su formación no será "obstáculo" para un Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, si se aborda una agenda "democratizadora", que centre el debate en el modelo territorial, el derecho a decidir, la política penitenciaria y los derechos sociales.

En una entrevista concedida a ETB, recogida por Europa Press, Otegi ha señalado que "hay gente muy interesada en hacer ruido" y sectores "muy interesados en que las cosas no avancen", pero la foto de ayer de la reunión entre el PSOE y la coalición soberanista es "normal en un país medianamente democrático".

Tras insistir en que "esto forma parte de la lógica y de la normalidad democrática", ha recordado que en Guipúzcoa pactaron una reforma fiscal con el PSE-EE y han facilitado que la socialista María Chivite fuera investida presidenta de la Comunidad Foral de Navarra y que "Sánchez fuera designado presidente del Ejecutivo central y sacara adelante sus decretos sociales".

El líder de EH Bildu ha insistido en que las prioridades de su formación son "cambiar la política penitenciaria, porque contribuye a la paz y la convivencia, defender a los trabajadores y a las pequeñas empresas con medidas sociales, y el derecho a la libre determinación del pueblo vasco".

Arnaldo Otegi ha celebrado que la defensa de estos principios y de "una agenda democratizadora del Estado" la realizan ahora "conjuntamente con las fuerzas catalanas soberanistas". "En la medida en la que sea posible que nosotros podamos contribuir a que esto se pueda realizar, vamos a aportar nuestro granito de arena en el Congreso de los Diputados", ha manifestado.

En esta línea, ha explicado que en el Estado "hay que abordar la cuestión territorial, la política penitenciaria y las cuestiones sociales, que son las que están encima de la mesa".

Por otra parte, Otegi se ha mostrado preocupado por las declaraciones de esta mañana del diputado del Partido Regionalista de Cantabria en el Congreso, José María Mazón, tras reunirse con los portavoces socialistas en el Parlamento Adriana Lastra y Rafael Simancas, en las que indicaba que el PSOE "garantiza" que el acuerdo que negocia con ERC para la investidura de Pedro Sánchez "no incluirá ni el derecho de autodeterminación, ni el derecho a decidir, ni la posibilidad de organizar un referéndum".

En su opinión, el PSOE está favoreciendo "determinadas filtraciones o haciendo determinadas declaraciones, que generan un clima de desconfianza con ERC y con otros actores".

El coordinador general de EH Bildu ha apuntado que "ese clima de desconfianza no se va a recuperar haciendo declaraciones públicas". "Seamos todos un poco rigurosos. Nosotros cumplimos la palabra dada y no queremos ser ningún tipo de obstáculo para que se constituya un Gobierno del PSOE con Unidas Podemos en el Estado español, si viene aparejada de una agenda democratizadora, que tenga en el centro el debate del modelo territorial y el derecho a decidir, la política penitenciaria y los derechos sociales", ha precisado.

De ser así, ha asegurado que estarán dispuestos a "colaborar" y a hacer su "aportación". "Ahora, si lo que se quiere es hacer una especie de chapa y pintura a un régimen que hace aguas por todos los lados, nosotros no estaremos ahí", ha remarcado.

Aún siendo "muy escépticos", ha reiterado que, si hay "la mínima posibilidad" de que esto sea así, no serán "obstáculo". "A mí me preocupa la situación en la que todo el mundo pone fecha a la investidura, cuando el candidato no tiene ahora mayoría asegurada para salir adelante", ha concluido.