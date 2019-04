Elorza condena los incidentes de Errenteria y denuncia la "escasa cultura democrática" de EH Bildu

Publicado 15/04/2019 13:27:28 CET

Recuerda que Ciudadanos y Vox son partidos legales que tienen todo el derecho "a hablar con libertad"

SAN SEBASTIÁN, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato por el PSE-EE de Gipuzkoa al Congreso de los Diputados, Odón Elorza, ha condenado y rechazado los incidentes ocurridos este pasado domingo en Errenteria con motivo del mitin que ofreció el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y ha denunciado la "escasa cultura democrática" de EH Bildu.

De este modo, ha pedido a todos los partidos políticos "serenidad y respeto" en lo que resta de campaña electoral para que no haya más "boicots" a los actos electorales "del adversario político". También ha criticado la escasa "cultura democrática", así como "la falta de respeto profundo de la tolerancia" mostrado por la izquierda abertzale y le ha pedido a EH Bildu que "haga, entre los suyos, terapia democrática".

Asimismo, el aspirante socialista ha asegurado que el candidato de Podemos a la presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, "se ha equivocado en el juicio, al criticar a Ciudadanos y no a los acosadores por lo ocurrido".

Elorza ha realizado estas declaraciones en un reparto de folletos y rosas en el mercadillo de Errenteria, durante el que ha considerado que lo acontecido, tanto en esta localidad el domingo como el sábado en el acto de Vox en San Sebastián, "es una demostración de que hay sectores todavía de EH Bildu, del mundo de la llamada izquierda abertzale, que carecen de cultura democrática".

"No lo han adquirido y sus mentores, sus mayores, no se preocupan. Tienen que entender que la diversidad y pluralidad es una realidad aunque no guste lo que dice el contrario, el adversario. Y lo importante es saber respetar los actos, te puedes poner enfrente a cincuenta metros a cien, manifestarte, pero no interferir el desarrollo de un acto democrático", ha manifestado.

El exalcalde de San Sebastián ha recordado que los socialistas, durante muchos años, "han sufrido este tipo de acoso por parte de sectores de la izquierda abertzale". "Hoy en día, afortunadamente, hemos avanzado mucho en el ámbito de la convivencia y la tolerancia, pero ha sido gracias a la lucha de algunos, no de otros", ha insistido

"HABLAR CON LIBERTAD"

Tras reconocer que "hay una discrepancia enorme" con Vox y con Ciudadanos, Elorza ha recordado que son partidos legales que tienen todo el derecho "a hablar con libertad". "A nosotros, a pesar de lo mucho que nos separa, nunca se nos ocurriría ir a boicotearles un acto. No se puede impedir, agredir a quienes vayan a un acto, impedir el acceso, ni echar objetos, ni insultar", ha afirmado.

Preguntado por los periodistas sobre si la Fiscalía debería de actuar ante un posible delito de odio, Elorza ha asegurado que no le corresponde a él juzgar los hechos. "Los políticos no deben adelantar acontecimientos y judicializar los actos, ya que es responsabilidad de la Fiscalía", ha señalado.

En esa línea, ha considerado que Pablo Iglesias "se equivoca en el juicio y análisis de los hechos" y "se deja llevar por ese rechazo total y absoluto de quienes son nuestros adversarios, es decir, a PP, Vox y Ciudadanos, pero las libertades democráticas, los derechos legales y reconocidos en la Constitución están por encima de las diferencias ideológico, políticas y estratégicas".

Por último, Odón Elorza ha afirmado que "el trío de las derechas nos amenazan con la involución y quieren que demos un paso atrás en los derechos sociales, en la autonomía, en las libertades y la regeneración democrática y en la autonomía", pero, a su juicio, "la respuesta no es darles una razón o justificación a quienes impiden y boicotean los actos".