El embajador iraní reconoce ante Exteriores el derecho a la protesta pero denuncia que terroristas se aprovechan de ello

Archivo - El embajador de Irán en España, Reza Zabib - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El embajador iraní en España, Reza Zabib, ha reconocido este martes el "derecho a la protesta" de los ciudadanos en el marco de las multitudinarias manifestaciones que se vienen sucediendo en el país, pero ha denunciado que "grupos terroristas" se están aprovechando de ello para sembrar la violencia.

Ese ha sido el mensaje que ha trasladado al Ministerio de Asuntos Exteriores español, donde ha sido convocado para trasladarle la "repulsa" del Gobierno español por la represión a las manifestaciones y para reclamar el cese de las detenciones arbitrarias en el marco de las mismas, según ha informado la Embajada en un comunicado.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, había adelantado esta mañana en una entrevista en Catalunya Radio que se iba a convocar al embajador iraní en la sede de su departamento, sin que por ahora se haya informado de quién le ha recibido.

Por regla general, cuando se convoca a embajadores para trasladar un mensaje de protesta no suele ser el ministro sino su 'número dos' u otro alto cargo del Ministerio quien se encarga de hacer llegar el malestar del Gobierno español. La Embajada iraní solo ha indicado que Zabib ha sido recibido por "una autoridad competente".

El diplomático iraní ha trasladado que Teherán "reconoce el derecho a la protesta y la libertad de expresión" y que como prueba de ello "en las últimas dos semanas se ha insistido reiteradamente en ello en los más altos niveles".

Asimismo, ha denunciado que "grupos terroristas" se han aprovechado "indebidamente de las protestas civiles" con "terribles dimensiones de violencia" entre el 8 y el 10 de enero, en línea con lo que ha venido esgrimiendo el régimen iraní.

Por último, el embajador ha recalcado que el Gobierno iraní "no permitirá la violencia ni la destrucción de bienes públicos" mientras "facilita el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y garantiza la seguridad de la población, como cualquier otro Estado".

"Hay que respetar el derecho de manifestación pacífica de los iraníes y de las iraníes, su libertad de expresión, tiene que restablecerse inmediatamente las comunicaciones con el exterior, incluido internet", ha defendido Albares esta mañana, insistiendo en que "el derecho de comunicación libre de los ciudadanos es también un derecho fundamental" y en que deben cesar las detenciones arbitrarias.