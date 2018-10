El embajador de Israel envía una carta a Carmena en protesta por la recepción a la activista palestina Ahed Tamimi

Publicado 29/09/2018 22:09:06 CET

Decide no acudir al Bernabéu después de que la adolescente también haya sido recibida por el Real Madrid

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Israel en España, Daniel Kutner, ha enviado una carta a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para hacerle llegar su malestar por el hecho de que se recibiera el viernes a la activista palestina Ahed Tamimi en la Casa de la Villa.

Asimismo, el embajador ha anunciado este sábado que no acudirá al Santiago Bernabéu a ver el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid después de que el club que preside Florentino Pérez también recibiera a la activista el viernes.

Tamimi, de 17 años, fue liberada a finales de julio tras ocho meses encarcelada por abofetear a un soldado israelí en la localidad cisjordana de Nabi Salé, donde el Ejército había acudido para contener las protestas contra la decisión de Estados Unidos de reconocer Jerusalén como capital israelí.

"Ahed Tamimi no es una luchadora pacífica sino una defensora de la violencia y el terror", ha escrito Kutner en su cuenta de Twitter. "Las instituciones que la recibieron y festejaron alientan indirectamente la agresión y no el diálogo y el entendimiento que necesitamos", ha defendido el embajador, para concluir: "Hoy no voy al Bernabéu".

En su carta a Carmena, a la que ha tenido acceso Europa Press, Kutner incide en que Tamimi "no es un símbolo de la resistencia no violenta, sino más bien todo lo contrario". "Es una agitadora, influenciada desde su infancia, por la permanente incitación palestina que sigue promoviendo la violencia en contra de los ciudadanos israelíes", subraya, para repasar los vínculos con actos terroristas de algunos parientes de la adolescente.

Además, subraya el embajador, "ha sido grabada en numerosas ocasiones agrediendo a soldados israelíes, insultándoles y expresándose a favor del terrorismo y de los ataques suicidas", además de haber promovido en los últimos años "el boicot contra el Estado de Israel". Estas acciones le han hecho granjearse los elogios de grupos terroristas como Yihad Islámica o Hezbolá, añade Kutner.

APUESTA POR PROMOVER EL ENTENDIMIENTO Y EL DIÁLOGO

"Señora alcaldesa, estoy convencido de que en estos tiempos no necesitamos buscar símbolos falsos, ni incitar a la violencia y al boicot, sino promover el entendimiento, el diálogo y la coexistencia", sostiene el embajador israelí.

Kutner considera que el hecho de que Tamimi fuera recibida en el Ayuntamiento por el tercer teniente de alcalde "no solo alienta a los partidarios de la violencia ejercida contra ciudadanos israelíes, sino que, al contrario, atenta contra el diálogo entre palestinos e israelíes y contra la creación de espacios mutuos de entendimiento".

Según ha informado el diario 'Marca', Tamimi fue recibida el viernes en el Santiago Bernabéu. El periódico ha publicado una foto en la que se ve a Emilio Butragueño junto con la joven palestina, que sostiene una camiseta con su nombre y el número 9.

Tamimi también fue recibida el viernes en el Ayuntamiento de Madrid y compareció en rueda de prensa con el tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, quien la describió "como ejemplo de lucha del pueblo palestino y de las atroces violaciones a los Derechos Humanos cometidos por el Estado de Israel".