La embajadora de España visita en un hospital israelí junto a otros diplomáticos a heridos del ataque de Hamás

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La embajadora de España en Israel, Ana María Salomón, ha visitado junto a un grupo de una treintena de diplomáticos de otros países a varios de los heridos en el ataque terrorista perpetrado el pasado 7 de octubre en territorio israelí, según han confirmado fuentes diplomáticas a Europa Press.

En concreto, una treintena de embajadores europeos, sudamericanos y asiáticos han acudido al hospital Ichilov de Tel Aviv, en el que se encuentran ingresados algunos de los heridos en el ataque por tierra, mar y aire lanzado por Hamás, según ha informado el medio 'Times of Israel', que ha publicado una imagen de la visita en la que se ve a la embajadora española.

La visita de Salomón junto con otros colegas a heridos en el ataque de Hamás se produce un día después del cruce de comunicados entre los gobiernos de los dos países por las declaraciones realizadas por algunos miembros del Ejecutivo español.

El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Albares, ha dado por zanjado el "incidente puntual" con Israel, tras afear el "gesto inamistoso" que a su juicio supuso el comunicado de la Embajada israelí, en la que se calificaban de "inmorales" las declaraciones de algunos miembros del Gobierno a los que se acusaba de alinearse con Hamás.

En su respuesta, en nombre del Gobierno, Exteriores rechazó las "falsedades" y las "insinuaciones infundadas" sobre algunos ministros, esgrimiendo que España es "una democracia plena" y por tanto cualquier responsable "puede expresar libremente posiciones como representante de un partido político".

El hospital Ichilov ha atendido desde el pasado 7 de octubre a 198 heridos, de los que 49 permanecen hospitalizados y cinco se encuentran en estado grave, según el último balance publicado este mismo martes en su cuenta de X, antiguo Twitter.

El presidente de Ichilov, Ronni Gamzu, ha acompañado a los embajadores en la visita que han realizado a las instalaciones subterráneas del centro, donde reciben tratamiento algunos de los pacientes.

"He estado en guerras, he estado en operaciones, he ido a campos de batalla y nunca había visto algo como esto", ha confesado Gamzu, con 30 años de experiencia como médico. "Fue terrorismo y fue brutal", ha asegurado, en declaraciones recogidas por 'Times of Israel'.

HERIDOS EN EL FESTIVAL DE MÚSICA

Los embajadores han tenido ocasión de ver a dos de los heridos durante el ataque contra el festival Supernova cerca de la frontera con Gaza, que se saldó con más de 250 fallecidos.

Una de ellas, Shirel Gabai, les ha contado que tras resultar herida en la pierna se escondió en un pequeño refugio junto a otras personas y que se ocultó debajo de varios cuerpos hasta que fue rescatada.

"Yo no soy un soldado, soy un civil que fue a un festival de música con amigos para celebrar el amor, la paz y la libertad", ha defendido por su parte Tomer Zadik, que resultó herido en un brazo. "Lo que ocurrió fue un ataque contra la Humanidad", ha denunciado.