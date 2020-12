Embajadora marroquí dice que en Guerguerat se está asegurando el tránsito: "No queremos guerra pero no hay que provocar"

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, asegura que lo que su país está haciendo en el paso fronterizo de Guerguerat es "asegurar el paso" como "país responsable" y acusa al Frente Polisario de "provocaciones" reiteradas. "Nosotros no queremos guerra, pero tampoco hay que provocar", ha afirmado en una entrevista con Europa Press.

Benyaich concede que es necesario que la ONU nombre un nuevo enviado especial para el Sáhara, pero cree que el problema de fondo son las "provocaciones" del Polisario y pide poner en valor que Marruecos es "un país estable, un país serio, un país comprometido con la paz para evitar crear más tensiones en esa región explosiva".

Preguntada por la posición española sobre el contencioso, ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya dijo que "la centralidad" para resolver el problema del Sáhara corresponde a la ONU.

Marruecos, eso sí, insiste en que la solución debe ser "justa, pragmática, duradera y en el marco de la soberanía y la integridad territorial marroquí".

Benyaich defiende que han sido los propios enviados especiales de la ONU los que han dicho que no es posible organizar un referéndum porque "la gente se desplaza de un lugar a otro" e insiste en la propuesta marroquí de una "autonomía avanzada en el marco de una regionalización" que ya está en la Constitución marroquí de 2011.

En la misma línea, ha defendido que la autodeterminación no tiene que ser necesariamente independencia, sino que puede traducirse en asociación o integración. "La única solución es una autonomía avanzada en el marco de nuestra integridad territorial", ha recalcado.

La embajadora cree que "la gente no conoce la situación del país" y defiende que, en Guerguerat, Marruecos está garantizando el comercio no solo entre Marruecos sino entre África y Europa. Según ha dicho, el 13 de noviembre la Armada marroquí disolvió "de manera pacífica, haciendo un cordón de seguridad" y "en pleno respeto de la legalidad internacional" la protesta que había comenzado el 21 de octubre.

Benyaich ha acusado al Frente Polisario de utilizar "mujeres y niños como escudos humanos", de quemar los materiales con los que habían acampado y de recurrir a las "fake news" como "tienen costumbre de hacer". "Lo que hicieron fue declarar la guerra a Marruecos y levantar el alto el fuego", afirma.

"EL POLISARIO ESTÁ PERDIENDO APOYOS"

Además, ha asegurado que la intervención marroquí "fue saludada a nivel internacional" mientras que el Polisario "está viendo que está perdiendo apoyos" y que hay 165 países que no le reconocen.

El Polisario, a su juicio, es un movimiento que es "una herencia de la guerra fría", que tiene "secuestrada" a la gente en los campamentos y ahora está debilitado. Así, ha expresado su "condena" por las condiciones en que viven los refugiados en los campamentos de Tinduf, afirmando que "no viven ni con la dignidad de ser refugiados".

Según la embajadora, el Polisario no permite que se cense a la población de Tinduf con vistas a la ayuda humanitaria "porque su número es muy reducido". Asegura que dos tercios de los saharauis viven en Mauritania o en Marruecos --en alusión a la zona del Sáhara Occidental ocupada por Rabat y no reconocida internacionalmente--.

Además, defiende que "no se puede hablar de pueblo saharaui porque el Sáhara va desde el Atlántico hasta el Mar Rojo y ellos no representan a toda esa población" y que cuando se colonizó la región en el siglo XIX no había más Estado que Marruecos "que es Estado desde hace 12 siglos".