La empresaria que asegura que entregó 90.000 euros en Ferraz, en su declaración en el TS: "Me estaban esperando"

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresaria Carmen Pano ratificó el pasado 25 de febrero ante el Tribunal Supremo (TS) que entregó 90.000 euros en la sede central del PSOE, ubicada en la madrileña calle Ferraz, asegurando que incluso la estaban "esperando"; al tiempo que sostuvo que el chalet gaditano de La Alcaidesa, que el instructor ve como indicio de las presuntas mordidas a cambio de contratos públicos, se compró porque el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quería una casa.

Así consta en la declaración como testigo que prestó la semana pasada ante el instructor del 'caso Koldo' en el TS, Leopoldo Puente, que investiga las presuntas comisiones cobradas por Ábalos y su ex asesor ministerial Koldo García a cambio de adjudicar contratos de obra pública y de compra de material sanitario en plena pandemia al empresario Víctor de Aldama y sus socios.

Según dicha testifical, a la que ha tenido acceso Europa Press, Pano confirmó lo que ya había confesado ante la Guardia Civil en el marco de las pesquisas que se llevan a cabo en otro juzgado, concretamente en la Audiencia Nacional (AN), por un presunto fraude de 182,5 millones de euros en el sector de los hidrocarburos que implicaría a Villafuel, empresa de Claudio Rivas para la que De Aldama y la presunta trama habrían maniobrado a fin de que consiguiera la licencia de operadora.

Pano contó que "fueron dos entregas", cada una de 45.000 euros. De acuerdo con su relato, en octubre de 2020 fue a recoger el dinero al despacho de De Aldama porque "él no podía" y "no había nadie para llevar el tema". Las dos veces, "un poco de los nervios, porque no me gustaba el tema (...), yo llevé ese dinero a la calle Ferraz", dijo. La primera vez fue en un taxi y la segunda con una persona a la que identificó como Álvaro Gallego.

La entrega se produjo "en la segunda planta de Ferraz". "Yo llegué y dije: 'Soy Carmen Pano. Vengo de parte de Víctor de Aldama'. Y se me dijo: 'Sí, le esperan en la segunda planta'. Cogí el ascensor, Se abrieron las puertas del ascensor en la segunda planta. Había una persona. Le dije eso (...) y le di lo que traía (...) Me estaban esperando en el ascensor", afirmó.

La empresaria también indicó que el origen de ese dinero era la participación de Rivas en "el negocio de los restaurantes" de las Cuatro Torres de Madrid de De Aldama. "Los primeros sí, los segundos 45 era pago de los restaurantes o por lo menos fue lo que a mí se me trasladó", precisó.

"EL MINISTRO QUIERE UNA CASA"

Por otro lado se refirió al chalet ubicado en la localidad gaditana de La Alcaidesa que, según informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, una de las empresas de la presunta trama, Have Got Time, compró para que luego Ábalos la disfrutara en las vacaciones familiares del verano de 2021.

Pano expuso que ella no tenía "ningún interés" en esa vivienda pero Rivas y De Aldama la dijeron que "había que comprar esa casa para alquilarla a una persona". Esa persona terminó siendo Ábalos pero sostuvo que no lo supo hasta que vio el contrato de alquiler.

"El señor Claudio Rivas quería una licencia de hidrocarburos y luego yo entendí que la compra de esa casa era como pago de esa licencia de hidrocarburos", contó. A cambio, la prometieron 50.000 euros que "nunca" recibió, aseveró.

De acuerdo con su testimonio, ella les presentó y las primeras reuniones entre Rivas y De Aldama giraron en torno a la inversión en los citados restaurantes. Pero más adelante, "ya fue cuando el señor Claudio Rivas le dice al señor Víctor de Aldama que está interesado en conseguir una operadora, y el señor Víctor de Aldama dice que él tiene contactos en el Gobierno y que lo dejen en sus manos".

"Al poco tiempo, 15 o 20 días, ya le dice que ha hablado con quien tiene que hablar y que, en palabras textuales: 'El ministro quiere una casa'. El señor Claudio Rivas le dice: 'No hay ningún problema'", indicó.

Poco después, "nos vuelve a llamar y nos dice que tenemos una reunión en el Ministerio de Industria y a la citada reunión, que tiene lugar --creo recordar-- sobre las 16.30 de la tarde acudimos al señor Claudio Rivas, dos técnicos que vinieron de Córdoba y yo", añadió, concretando que el encuentro se produjo el 14 de enero de 2021.

Según Pano, Koldo "estaba esperando en el hall de entrada" y les metieron en una sala. García salió y, cuando volvió, "vino acompañado de otro señor que hizo la presentación" y que la empresaria identificó como el jefe de Gabinete de la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto.