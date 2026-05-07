La encargada de negocios de Israel, convocada por segunda vez por la "detención ilegal" del español de la flotilla

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha informado de que la encargada de negocios de Israel, Dana Erlich, fue convocada por segunda vez en Exteriores este miércoles para trasladarle que es "inadmisible" que se prolongue la "detención ilegal" del activista español de la flotilla a Gaza detenido por las autoridades israelíes.

Así lo ha desvelado en su comparecencia en el Pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre las gestiones del Gobierno en relación con la Global Sumud Flotilla, interceptada por la Marina israelí el pasado 29 de abril en aguas internacionales próximas a Grecia y en relación con la detención del hispano-palestino Saif Abukeshek, quien fue apresado junto con el brasileño Thiago Ávila.

Según ha indicado, la representante de Israel en España fue convocada en Exteriores este miércoles "para trasladarle lo inadmisible e inasumible de prolongar la detención de nuestro ciudadano", después de que un tribunal israelí rechazara la apelación a la prolongación de su arresto al menos hasta el próximo domingo.

"Nuestra posición es clara ante la detención ilegal de Saif Abukeshek y su trasladado a Israel, exigimos su inmediata liberación y así lo hemos trasladado a las autoridades israelíes", ha sostenido Albares, que ha dicho que él personalmente ha hablado en estos términos con su homólogo israelí, Gideon Saar.

El Gobierno español considera que "se trata de una acción contraria al Derecho Internacional, tras un abordaje en aguas internacionales, y debe ser inmediatamente puesto en libertad", ha afirmado el ministro, que ha insistido en que "el Derecho Internacional, incluido el derecho humanitario y el derecho del mar, deben ser respetados".

A juicio de Albares, "es inaceptable que en aguas internacionales embarcaciones sean abordadas, sus tripulantes retenidos y las embarcaciones inutilizadas, sin respetar las más básicas normas internacionales".

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