Enrique Santiago (IU) proclama que es "urgente" salir de la OTAN y argumenta que solo sirve los intereses de EEUU

Archivo - El portavoz adjunto y diputado de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, a su llegada a la Junta de portavoces en el Congreso de los Diputados, a 27 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ha proclamado que "salir de la OTAN" es "urgente", tras quedar de nuevo "claro" que es una alianza "al servicio de los intereses de Estados Unidos (EEUU)".

Así lo ha trasladado en la red social 'X' ante las informaciones sobre un correo interno del Pentágono relativas a la posibilidad de suspender a España de la Alianza Atlántica, como método de castigo a los socios que no brinden apoyo a las operaciones de EEUU.

Santiago ha criticado que la OTAN es una organización "dirigida y al servicio de los intereses de EEUU", por lo que es urgente salir de ella. "La seguridad de Europa debe ser compartida, del Atlántico a los Urales, con un enfoque basado en la 'seguridad humana'", ha enfatizado.

Precisamente IU conmemora este sábado el 40 aniversario de su constitución, que se dio precisamente al calor de las movilizaciones contra la Alianza Atlántica.