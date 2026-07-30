Enrique Santiago (IU) reclama abordar la crisis migratoria en Ceuta con traslados de migrantes y menores a otras CCAA

El diputado de Sumar Enrique Santiago interviene durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha instado a que ante la "emergencia migratoria" en Ceuta se proceda al traslado de migrantes y menores a otras comunidades autónomas, dado que el país tiene que afrontar esta crisis de forma solidaria.

A través de un mensaje en la red social 'X', Santiago ha defendido que se trata de la estrategia adecuada en virtud de la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las 'devoluciones en caliente' y ante el "oportunismo" de Marruecos en esta emergencia.

"El país debe afrontar los retos de forma solidaria. ¿Dejarán los gobiernos autonómicos de PP-Vox tirada a Ceuta?" ha lanzado el también portavoz de Interior y Justicia de Sumar en el Congreso.

Mientras, los gobiernos de España y Marruecos han acordado implementar medidas para la entrega "lo antes posible" de "todos" los migrantes que han entrado de manera ilegal a Ceuta en los últimos días, y en espaciel este jueves, cuando han flanqueado masivamente la valla por el espigón de El Tarajal.

Fuentes del Ministerio del Interior han señalado este jueves que los dos países han acordado "reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a estos flujos y se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente" a la ciudad autónoma.

Previamente, Movimiento Sumar ha reclamado reforzar los recursos de acogida en Ceuta y garantizar una respuesta "coordinada" ante la llegada masiva de migrantes, al tiempo que ha exigido que cualquier actuación debe respetar el Estado de derecho, rechazando las devoluciones en caliente.