ERC critica que el Gobierno aún no haya llamado para negociar los Presupuestos y empieza a pensar que no se presentarán

Esquerra Republicana critica que, semanas después del plazo tope fijado en la Constitución, el Gobierno aún no les haya llamado para negociar los Presupuestos de 2026, ni siquiera para hablar de la senda de déficit que debe preceder al proyecto de ley, y en ese contexto empiezan a pensar que no se van a presentar.

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, aseguró este martes que "sudará la camiseta" para presentarlos antes de fin de año. Es más, dijo que ya se estaban manteniendo contacto con los grupos del Congreso a tal fin.

Pero lo cierto es que en Esquerra, socio parlamentario del Ejecutivo, aseguran que no han recibido llamada alguna para negociar las cuentas públicas, ni la senda de déficit, cuyas cifras han conocido gracias a la prensa, y no el Gobierno.

NO REGALARÁN EXCUSAS

Así las cosas, desde ERC auguran que, pese a lo que viene diciendo tanto Sánchez como la ministra del ramo, María Jesús Montero, no habrá Presupuestos del próximo año porque creen que el presidente no va a regalar una excusa a la oposición para que reclamen un adelanto electoral si se los acaban tumbando.

De hecho, Sánchez ya ha deslizado que si el proyecto de Presupuestos de 2026 no ve finalmente la luz por la aritmética parlamentaria, no pasaría nada, porque los vigentes, que datan de 2023, tienen los carriles necesarios para garantizar las principales prioridades del Gobierno en materia social y de transformación y modernización del tejido productivo.

Al inicio del presente curso político, los independentistas catalanes avisaron de que no negociarían las cuentas públicas mientras que Pedro Sánchez siga sin cumplir con los acuerdos suscritos con su formación, en referencia a la financiación singular para esa comunidad y a que Cataluña tenga la capacidad de recaudar el 100% del IRPF.

Con todo, en Esquerra recuerdan que, aunque sus sospechas se acaben cumpliendo, en Cataluña el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sí que necesita sacar adelante sus presupuestos para el próximo ejercicio.