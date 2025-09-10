ERC insiste al Gobierno en que no apoyará los Presupuestos si no hay avances en la recaudación del IRPF

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha reiterado este miércoles la determinación de su partido de no apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que presente el Gobierno de Pedro Sánchez para 2026 si este no "cumple con los compromisos" del acuerdo para la financiación singular de Cataluña.

"Es un compromiso muy sencillo. Ellos lo aceptaron, lo firmaron, lo validaron en la ejecutiva federal del PSOE. Se han comprometido a ello infinidad de veces ante todos los medios de comunicación y en todas las cámaras legislativas. Que cumplan", ha señalado Junqueras durante una entrevista en 'La Hora de la 1' de TVE, recogida por Europa Press.

Concretamente, Junqueras se ha referido a las conversaciones con el Gobierno para que las comunidades autónomas asuman el 100% de la recaudación del IRPF. En su opinión, las negociaciones "van mal", y por ello ha instado al PSOE a "cumplir con los compromisos a los que llegaron" el pasado julio los miembros del Ejecutivo y la Generalitat.

"Respecto al modelo de financiación y respecto a la recaudación del IRPF, va mal. Porque de momento no parece que el PSOE y el Gobierno quieran cumplir con los compromisos a los que llegaron y les pedimos sencillamente que cumplan", ha lamentado.

El líder de Esquerra ha opinado que las competencias que otorgan el acuerdo para la financiación singular al Gobierno catalán "dependen justamente de las comunidades autónomas" e insiste en que la Ejecutiva del PSOE "se ha comprometido infinidad de veces" a sacar el acuerdo adelante.

Por otra parte, según ha recordado, el modelo de financiación está "caducado" desde hace 11 años, puntualizando en que en ese tiempo, un periodo de cuatro años correspondió a la administración del ex ministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro, y siete han sido con el PSOE.