ERC pide al Gobierno actuar ante los "malos tratos" sufridos que los dos activistas de la Flotilla detenidos en Israel

El diputado de ERC, Gabriel Rufián, durante una sesión plenaria en el Congreso - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Republicana (ERC) ha registrado una batería de preguntas en el Congreso para que el Gobierno dé cuenta de la interceptación de la Global Sumud Flotilla, que acabó con el secuestro de dos activistas, el brasileño Thiago Ávila y el palestino-catalán Saif Abu Keshek.

En su iniciativa, recogida por Europa Press, los republicanos catalanes relatan que el pasado 30 de abril, Fuerzas Armadas del Ejército de Israel interceptaron "de forma ilegal" a la Flotilla Global Sumud mientras se dirigía hacia Gaza para ofrecer ayuda humanitaria básica a una población con graves dificultades para acceder a comida, medicamentos o agua. Dicha intercepción se produjo en aguas internacionales, "contraviniendo el derecho marítimo internacional y los tratados en el marco de Naciones Unidas".

Tras casi dos días de custodia israelí en alta mar, 175 de los miembros de la expedición fueron enviados a Grecia para su regreso, pero dos de ellos, el brasileño Thiago Ávila y el hispanopalestino Saif Abu Keshek, fueron enviados a Israel.

¿POR QUÉ NO SOCORRIÓ A LA FLOTILLA TRAS LAS ALERTAS?

Esquerra quiere que el Ejecutivo detalle qué medidas tomará para acabar con la detención ilegal de los citados activistas que, según ha destacado, han denunciado "maltratos, amenazas con armas de fuego y agresiones indiscriminadas por parte de las autoridades israelíes, y si piensa iniciar alguna investigación sobre las circunstancias de esta detención "ilegal" o emplazará a la UE a hacerlo.

Asimismo, el grupo que capitanea Gabriel Rufián pregunta al Gobierno por qué no se socorrió la Flotilla después de emitir alertas de emergencia, "a pesar de encontrarse cerca de las costas de un Estado miembro" de la UE, así como si tiene información sobre la bandera y características del buque que asaltó la Global Sumud Flotilla.

De la misma forma, ERC busca que el Gobierno de Pedro Sánchez aclare si, en el caso de haber violado algún principio del derecho internacional o del acuerdo de asociación UE-Israel, propondrá el establecimiento de sanciones contra Israel.

HA SIDO UN "SECUESTRO"

También Aina Vidal, coportavoz de los Comuns y portavoz adjunta de Sumar, ha insistido en que la detención de los dos activistas es "un secuestro" y una "detención ilegal" en una operación milyrar contra civiles en aguas internacionales, A su juici hay que seguir hasta liberar a ambos y exigir que quienes han cometido crímenes contra la humanidad sean sentados ante la Justicia

Y el diputado de Compromís adscrito al grupo de Sumar, Alberto Ibáñez, ha exigido al Gobierno más medidas contra Israel, pues considera que Benjamin Netanyahu y sus ministros son "sádicos sionistas" y "nazis del siglo XXI", que están cometiendo un genocidio en Palestina y "poniendo en graves apuros a la humanidad".