Errejón recibe la transversalidad de Díaz como un aire "cálido" y "familiar" pero sin especular sobre su plataforma

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha afirmado que la apuesta por la transversalidad de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, le "suena muy bien" al constituir un aire "cálido" y "familiar" que van "en la línea de como deben hacerse las cosas" en la izquierda.

No obstante, ha aclarado que no va a entrar en "hipótesis" ni "especulaciones electorales" sobre posibles plataformas de las que "no sabe mucho" y que presentan "incógnitas" que le corresponderían en su día despejar a la ministra, quien además ya ha rechazado entrar en ese terreno para proclamar que su interés hasta que termine la legislatura es gestionar.

Durante una entrevista con Europa Press, Errejón ha valorado positivamente la labor que despliega Díaz al frente del Ministerio, con la que "da gusto" trabajar y mantiene una "relación buena y fluida", que se ciñe exclusivamente a sus funciones dentro del Ejecutivo.

Respecto a la reivindicación que hizo recientemente la vicepresidenta sobre la apuesta por las políticas transversales, el diputado ha admitido que le "gustaron mucho" esas palabras. Sobre todo porque "resonaban" también a la senda tomada por el nuevo presidente chileno, Gabriel Boric, que "viniendo de la izquierda" supo desplegar un discurso que se hizo "cargo de todo el pueblo chileno" y fue exitoso, pese a que recibió críticas de parte de la izquierda tradicional por ser "demasiado blando".

Por tanto, ha considerado que el mensaje de Díaz tiene "mucho sentido", va en la línea de como deben hacerse las cosas y puede decir que hasta le resulta "familiar" puesto que es lo que siempre "ha defendido" --aludiendo implícitamente a las tesis de transversalidad por las que abogó desde su etapa en Podemos--.

Es más, ha desgranado que la función de las fuerzas progresistas "no es convencer solo a las izquierdas" sino "trascender" e "ir más allá de sí mismas", algo que aplica y guía a su espacio político en asuntos como la salud mental o la jornada laboral de cuatro días.

Bajo su criterio, esa es la vía para "recuperar la iniciativa" y poder dejar a la extrema derecha en "fuera de juego", dado que la solución a los problemas reales de la gente es el "antídoto" con vistas a "dejar de bailar al son de la música" que marcan los "reaccionarios".

"MUY PREMATURO PRONUNCIARSE" SOBRE EL PROYECTO DE DÍAZ

A partir de ahí, ha especificado que desconoce el recorrido de la plataforma que impulsa Díaz y de la que no tiene datos salvo inferir que podría derivar en una hipotética candidatura, pero celebra que la vicepresidenta no esté en "cálculos electorales" y sea la primera que deje claro que solo piensa en "gobernar, gobernar y gobernar".

De hecho y cuestionado sobre si se vería formando parte de un frente amplio, el líder de Más País ha replicado que es "muy prematuro pronunciarse" sobre ese impulso de plataforma, sobre la que aún se ciernen "muchas incógnitas".

"Es como si a usted se le invita a una fiesta y no le dijeran cuándo es, dónde es y qué música ponen o cómo tiene que ir vestido. Me imagino que usted esperaría algo más hasta poder decidir su posición", ha ilustrado al respecto para reiterar que la relación que mantiene con Díaz es de estricta gestión y "es bueno que así sea".

EL GOBIERNO DEBE GESTIONAR Y HUIR DE LA OLA DE ADELANTOS ELECTORALES

Y es que Errejón ha recordado que restan dos años para que finalice la legislatura y aconseja al Ejecutivo que piense en "especulaciones electorales", ahora que se han puesto de "moda" y ante la "ola" de adelanto de elecciones, un marco que solo beneficia al líder del PP, Pablo Casado.

Máxime cuando tiene "elementos maravillosos" para centrarse en transformar el país, pues dispone de "recursos" (los fondos europeos), de apoyos parlamentarios "si los cuida" y de "tiempo" para desplegar políticas progresistas.

Con esos mimbres, Errejón ha opinado que la "ecuación se cierra sola" para el Gobierno a la hora de agotar la legislatura. No obstante, ha advertido de que le "quedan deberes por hacer" y tiene que dejarse "ayudar" por sus socios parlamentarios, que le acompañan cuando acierta pero le "corrigen el rumbo" cuando se equivoca.

"Yo entiendo que hay un tiempo electoral y otro para gobernar y hoy no estamos en el tiempo electoral. La principal función de un gobierno es dar certezas y tiene que dedicarse a dar certezas (Si lo hace la gente se lo recompensará en las urnas", ha diagnosticado el parlamentario de Más País.

DISCURSO Y ESTILOS MUY DIFERENTES A UP

En cuanto a las diferencias que percibe entre la labor de Díaz dentro de Unidas Podemos con respecto al exvicepresidente Pablo Iglesias, ha replicado que no le corresponde a él hacer valoraciones que corresponden a otras formaciones, más allá de decir que percibe en la ministra de Trabajo una voluntad de liderar "algo mayor" que el actual espacio confederal.

A su juicio, Unidas Podemos decidió hace tiempo ocupar el lugar tradicional que venía ocupando IU, lo cual es "legítimo" y "tiene votantes", pero la mejor forma de cambiar el país es desde un "discurso de mayorías".

Un factor que se pudo ver también en los últimos comicios madrileños donde se vio "discursos y estilos muy diferentes" en el arco de la izquierda, que confirmaron a Más Madrid, con su convicción ideológica por atender los aspectos de la vida cotidiana, como la alternativa a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

MÓNICA GARCÍA ESTÁ CENTRADA EN MADRID

También ha restado relevancia a la presencia de la líder de Más Madrid, Mónica García, al acto que compartió en Valencia junto a Díaz, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la dirigente de Compromís y vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra. Un evento que fue "bonito" y una "buena idea" para visualizar a mujeres progresistas que ocupan posiciones "muy relevantes", en su caso representados por la diputada autonómica en la Asamblea de Madrid.

Eso sí, ha detallado que la propia Mónica García rechazó que esa cita fuera el lanzamiento de ninguna plataforma y está trabajando para consolidar su alternativa a Ayuso.



