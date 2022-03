Escudero conoce las nuevas propuestas de gestión farmacéutica de COFMS31 en Infarma Madrid 2022

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha visitado este martes el estand de la sociedad mercantil del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, COFM Servicios 31, donde ha conocido sus propuestas de gestión farmacéutica.

El máximo responsable de la Sanidad madrileña, acompañado de los consejeros de COFMS31 y el presidente de Infarma Madrid 2022, Luis González, ha conocido de primera mano los nuevos servicios de la sociedad especializados para la profesión sanitaria y el Aula de Formación, donde durante tres días se impartirán charlas relacionadas con la gestión farmacéutica.

"Estamos comprobando cómo las necesidades de los farmacéuticos son muy diferentes. Ya no basta con estar detrás del mostrador, necesitan un cambio que empieza por la gestión más ágil y reforzada basada en una fuerte política de alianzas con los mejores partners del sector. Y ahí es donde entra la labor de COFMS31", ha explicado José Alonso, consejero delegado de COFMS31.

Por su parte, Dolores Muñoz, consejera de COFMS31, ha explicado cómo "la gestión es un pilar fundamental y es necesario que a los profesionales farmacéuticos se nos facilite esa faceta para que podamos dedicarnos a lo que verdaderamente es primordial: la labor asistencial".

DIGITALIZACIÓN DE LA FARMACIA

El farmacéutico Ignacio Padrino, encargado de la charla informativa inaugural, ha abordado la necesidad de impulsar y potenciar la digitalización de la farmacia. "Hay que estar presentes en internet, pero no es imprescindible vender. Digitalización no es venta online. No hay que confundirlo", ha destacado.

Asimismo, ha ofrecido las claves que debe tener en cuenta la farmacia que se sumerge en el mundo digital para mejorar su viabilidad. "En apenas dos años las cosas cambian mucho, pero con constancia se pueden conseguir ser más competitivos", ha defendido.