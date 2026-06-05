España apoya incorporar a debates en el Consejo Europeo a países candidatos a entrar en la UE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), se reúne con el primer ministro de Montenegro, Milojko Spajic (i), a 5 de junio de 2026, en Tivat (Montenegro). - Pool Moncloa/Fernando Calvo

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respaldado la propuesta para incorporar institucionalmente a algunos debates en el Consejo Europeo a países candidatos a incorporarse a la Unión Europea que van cumpliendo con su calendario de reformas.

En la VIII Cumbre UE - Balcanes Occidentales que se ha celebrado este viernes en Tivat (Montenegro) el jefe del Ejecutivo ha propuesto que se agilice el proceso de ampliación comunitario y que se refuerce la integración gradual de los candidatos. "No puede haber una UE completa sin los Balcanes Occidentales dentro de ella", ha declarado.

Trece años después de la última ampliación, Sánchez ha reivindicado la unidad de Europa frente a los desafíos que enfrenta un mundo "cada vez más inestable" y ha subrayado que la incorporación de nuevos socios es una cuestión geopolítica y estratégica que permitirá afrontar retos como los intentos de división y debilitamiento por parte de fuerzas externas como la Rusia de Vladimir Putin.

En la misma línea, ha reiterado el "pleno apoyo" de España a los países candidatos a incorporarse a la UE y considera que son la prueba de que el proyecto europeo es "atractivo" para muchas sociedades que, igual que España hace cuarenta años, ven en la Unión una oportunidad de prosperidad y consolidación de la democracia.

En los márgenes de la cumbre, Sánchez ha mantenido un encuentro bilateral como el primer ministro de Montenegro, Milojko Spajic, en el que han firmado dos acuerdos para favorecer las exportaciones y el acceso a las empresas españolas al país.

El primer ministro de Montenegro ha agradecido al presidente Sánchez el apoyo de España en el proceso de adhesión, y el presidente ha puesto en valor todos los esfuerzos del gobierno montenegrino, que hoy sitúan al país como el más avanzado entre los candidatos a ingresar en el bloque comunitario.