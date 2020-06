España espera un acuerdo hoy o mañana para abrir las fronteras de la UE a 15 países "seguros"

González Laya dice que hay "protocolos" para el paso de marroquíes, pero de momento su frontera está cerrada hasta el 10 de julio

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha afirmado este lunes que espera que a lo largo de hoy, o como muy tarde mañana, haya un acuerdo europeo para abrir las fronteras exteriores de la zona Schengen a una lista de 15 países "seguros" a partir del 1 de julio.

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, ha explicado que la UE trabaja sobre la idea de considerar "seguros" a los países que en las últimas dos semanas hayan tenido una tasa de nuevos casos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes "a la par o por debajo de la media europea".

El pasado viernes, los embajadores de los Veintisiete ante la UE acordaron una lista de países que, sin embargo, aún necesita el visto bueno definitivo de las capitales.

Si sale adelante, los primeros en poder entrar en la UE serán quienes viajen desde Argelia, Australia, Canadá, Japón, Montenegro, Marruecos, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sur, Tailandia, Túnez, Uruguay, Georgia y China, según informaron a Europa Press fuentes europeas. En el caso de China el levantamiento del veto estará sujeto a reciprocidad.

CÓMO GESTIONAR LA RECIPROCIDAD

De hecho, la ministra española ha señalado que uno de los asuntos que aún se discute es "cómo articular la reciprocidad", porque en esa lista hay países que tienen sus fronteras cerradas. Es el caso de Marruecos, que mantiene el cierre hasta el 10 de julio, de manera que la apertura es de momento "simbólica" porque no se puede salir del país.

La reciprocidad es un criterio para esta lista, pero los principales son la tasa de contagios, la tendencia ascendente o descendente y la fiabilidad de los datos. "Es una decisión, primero, de precaución, por eso la lista es muy corta", ha señalado González Laya.

La lista se revisará de manera periódica --probablemente cada dos semanas-- para incluir nuevos países o, si es necesario, quitar a alguno si da marcha atrás.

ALGUNOS PAÍSES QUERÍAN SER "MÁS GENEROSOS"

Además, ha reconocido que hacer esa lista "ha costado". "Algunos (países) creen que se puede ser un poco más generoso, otros quieren ser más restrictivos, algunos quizá quieren verlo en clave diplomática. España lo ha tenido muy claro, esto no es un ejercicio diplomático sino de responsabilidad", ha argumentado.

A su modo de ver, es importante que la UE abra su frontera "gradualmente" porque "hay un continente entero donde la pandemia no ha llegado al pico y está en fase ascendente", y la pandemia está empeorando en partes de África y de Oriente Próximo.

Según ha dicho, ella no ha recibido presiones de Estados Unidos para ser incluido en esa lista, ni es consciente de que las hayan tenido otros gobiernos. En todo caso, ha señalado que, según la información que llega a través de la OMS, en este país la enfermedad "está aún en fase ascendente". Además, Estados Unidos tiene cerradas sus fronteras a los europeos.

MARRUECOS

En el caso de Marruecos, ha insistido en que no habrá una "operación paso del estrecho como en los años anteriores", con más de 700.000 vehículos y tres millones de marroquíes viajando desde el norte de Europa, pero eso no quiere decir que no haya ciudadanos haciendo ese trayecto. De momento, la frontera marroquí está cerrada hasta el 10 de julio.

"Dependerá del grado de apertura de la frontera marroquí", ha señalado, ha afirmado. En todo caso, ha asegurado que el Gobierno tiene "una serie de protocolos preparados" para quienes decidan hacer ese trayecto. "No nos va a pillar improvisando, los protocolos existen y están perfectamente engrasados, pero serán mucho menos necesarios que en años anteriores", ha señalado.

También ha señalado que todos los gobiernos, en el norte y también en Marruecos, están insistiendo en que este es "un verano atípico" en el que se aconseja evitar trayectos largos y pasar las vacaciones de otra manera. Del mismo modo, asume que España no verá este año cifras como las de años anteriores, de 84 millones de turistas extranjeros.

En relación con Portugal, el único país de la UE con el que España tiene aún la frontera cerrada, ha confirmado que se mantiene el plan de reabrirla el día 1 de julio --habrá un acto conjunto de los jefes de Estado y de Gobierno de los dos países en Badajoz y Elvas--.

UN ACUERDO CUANTO ANTES SOBRE EL FONDO DE RECUPERACIÓN

Por otro lado, la ministra ha insistido en la necesidad de que la UE acuerde cuanto antes el Fondo de recuperación que permitiría desembolsos de hasta 750.000 millones de euros --de ellos 500.000 en subvenciones-- "para que el rebote de la economía europea llegue lo más rápido posible".

No hay que olvidar, ha señalado, que muchos empleos se está manteniendo con "cofinanciación pública", así que es necesario "poder estimular la economía europea lo antes posible para que empresas y trabajadores puedan volver a la actividad normal".

González Laya ha subrayado que los sondeos demuestran que los ciudadanos quieren responder a las crisis con más Europa, y que esa es la posición del Gobierno. Del mismo modo, preguntada por la posición del PP, les ha pedido que escuchen a los ciudadanos y vean las encuestas ya que cada fuerza política se tendrá que "retratar".

Por último, se ha referido a la candidatura de Nadia Calviño para liderar el Eurogrupo. A su juicio, el apoyo alemán es importante "porque habla de la solidez de la candidatura", y es esa "solidez" la que, en su opinión, va a convencer a los al menos 10 países que son necesarios para que la vicepresidenta española logre el puesto.