España y otros diez países condenan "en los términos más enérgicos" el "ataque" de Israel contra la flotilla

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante su visita a República Dominicana. - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

España, Turquía, Brasil, Jordania, Pakistán, Malasia, Bangladés, Colombia, Maldivas, Sudáfrica y Libia han rubricado una declaración conjunta en la que "condenan en los términos más enérgicos" el "ataque israelí contra la Flotilla Global Sumud" y han manifestado su "profunda preocupación" por la seguridad de los activistas.

Los ministros de Exteriores de estos 11 países han advertido que "los ataques israelíes contra los buques" y la "detención ilegal de activistas humanitarios en aguas internacionales" suponen "violaciones flagrantes" del "derecho internacional" y "humanitario", según ha explicado el Ministerio dirigido por José Manuel Albares en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, han exigido a Israel que tome las "medidas necesarias" para liberar de forma "inmediata" a los detenidos. También han calificado a la flotilla como una "iniciativa civil pacífica" y de "carácter humanitario" con el objetivo de "llamar la atención de la comunidad internacional sobre la catástrofe humanitaria en Gaza".

Por último, han apelado a la comunidad internacional para que cumpla con sus "obligaciones morales y legales" y defiendan el "derecho internacional", protejan a los civiles y garanticen "la rendición de cuentas" de Israel por haber cometidos "estas violaciones".