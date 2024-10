España responde a Israel que "está fuera de lugar" que le acuse de ser "un paraíso de odio" que incita a su destrucción

Archivo - 26 January 2023, Slovenia, Brdo Pri Kranju: Spanish Minister for Foreign Affairs, European Union and Cooperation, Jose Manuel Albares, speaks at a joint press conference with Slovenian Foreign Minister Tanja Fajon. Photo: Luka Dakskobler/SOPA Im - Luka Dakskobler/SOPA Images via / DPA - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha respondido a su homólogo israelí que "está fuera de todo lugar" acusar a España de ser "un paraíso" para "demostrar odio e incitar a la destrucción de Israel" por permitir la celebración en Madrid de un acto de la organización palestina Masar Badil.

Preguntado en una entrevista en 'La Hora de la 1' de TVE, recogida por Europa Press, sobre si conocía la presencia en España de la organización palestina Masar Badil --que Israel considera "vinculada a grupos terroristas como el FPLP (Frente Popular para la Liberación de Palestina) o Samidun"--, Albares ha dicho que no, rechazando la acusación del Ministerio de Exteriores israelí.

"No, no lo conocíamos y desde luego esa afirmación está fuera de todo lugar. España es un país de tolerancia, es un país donde uno puede por supuesto vivir en libertad y tener libertad de expresión y donde cualquier forma de incitación al odio. Por supuesto el antisemitismo no solamente es ampliamente rechazado por toda la sociedad española, sino que también está en el Código Penal", ha expresado el ministro.

Albares ha recordado a Israel que "España tiene una Fiscalía y tiene unos jueces", y que si alguien considera que se han podido cometer cualquier tipo de delito de incitación al odio o de antisemitismo, "puede acudir a la Fiscalía".

Con todo, ha vuelto a condenar "tajantemente" el "brutal atentado terrorista" de Hamás a Israel del 7 de octubre de 2023, y ha reclamado la "liberación incondicional de los rehenes", así como un alto el fuego "inmediato y permanente, que permita el acceso de ayuda humanitaria a la población civil de Gaza", y que termine "esta guerra horrible que se está cobrando miles y miles y miles de vidas inocentes".

La respuesta de Albares tiene lugar horas después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí publicase un mensaje en la red social X manifestando su "indignación" y su "tristeza" por que España se haya convertido en "un paraíso" para expresar odio por Israel e incitar a la destrucción de este país por la celebración de un acto la organización palestina Masar Badil.

"Estamos indignados y tristes por que España se haya convertido el paraíso para sembrar odio e incitar a la destrucción de Israel", expresó el Gobierno del Estado hebreo en dicho mensaje, calificando como "inaceptable" que "una sociedad democrática permita la glorificación del terrorismo y la celebración de los crímenes contra la humanidad perpetrados por Hamás".