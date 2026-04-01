La esposa de Santos Cerdán comparece este lunes en la 'comisión Koldo' en el Senado

Archivo - El diputado del PSOE, Santos Cerdán (1i), comparece durante la Comisión de Investigación sobre los contratos públicos realizados durante la pandemia de covid-19, en el Senado, a 30 de abril de 2024, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La esposa del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, Francisca Muñoz Cano, comparecerá este lunes a las 16.00 horas en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, según han indicado fuentes del PP a Europa Press.

Su comparecencia coincide con la víspera del inicio en el Tribunal Supremo del juicio por el denominado caso 'Mascarillas', relacionado con la contratación de material sanitario durante la pandemia.

Asimismo, ese mismo día por la mañana, está citado también en la denominada 'comisión Koldo' el presidente ejecutivo y fundador de Forestalia, Fernando Samper Rivas.