Ester Muñoz achaca la "reacción iracunda" del Gobierno tras la condena a Ábalos a que tiene "miedo" y está "nervioso"

1098707.1.260.149.20260623143442 La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

Critica que, tras la rebaja de pena de Aldama, al Gobierno "ahora le parezca mal" que se colabore con la Justicia

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) - La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha achacado este martes la "reacción iracunda" del Gobierno tras la sentencia del 'caso mascarillas' que condena al exministro José Luis Ábalos a que tiene "miedo" y está "nervioso". Además, ha criticado que, tras la rebaja de pena al empresario Víctor de Aldama, al Gobierno "ahora le parezca mal" que se colabore con la Justicia.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Muñoz ha afirmado que es "probablemente la sentencia más relevante, más preocupante y grave" de estos años de democracia porque "afecta a un ministro del Gobierno en el ejercicio de sus funciones".

"Y tengo que confesarles que reconozco que me sorprende que el PSOE no se alegre de esta sentencia", ha exclamado con ironía, para recordar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez dijo en su momento que llegaba a Moncloa para "combatir la corrupción".

CRITICA LOS "ATAQUES" A LOS JUECES QUE HAN DECIDIDO POR UNANIMIDAD

En este sentido, ha criticado los "ataques" que desde el Gobierno y el PSOE se están dirigiendo "a los siete magistrados que por "unanimidad" han puesto esta sentencia, subrayando que han coincidido los conservadores y los progresistas.

"Lo que le pasa al PSOE y al Gobierno de España es que tienen miedo. La reacción de los ministros del Gobierno de España, de Pedro Sánchez y de los portavoces del Partido Socialista solo se entienden desde el miedo", ha enfatizado.

En este punto, ha leído el párrafo de la sentencia que, a su juicio, "aterra" al Gobierno y ha provocado una "reacción iracunda", ya que, según ha proseguido, lo que se dice es que la colaboración de Víctor de Aldama ha sido "especialmente decisiva para avanzar en muchos aspectos de la investigación".

A su entender, el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, dejó "muy claro" que les "molesta" porque "esta sentencia es un ejemplo de que vale la pena colaborar con la justicia. "Por eso les da miedo. Aldama fue el cómplice de Ábalos en todos sus chanchullos, de la misma forma que Leire es la cómplice de Cerdán en los suyos, de la misma forma que Julito Martínez es el cómplice de los chanchullos de Zapatero", ha afirmado.

QUIEN COLABORA CON LA JUSTICIA "OBTIENE RECOMPENSA"

Ester Muñoz ha indicado que la sentencia recoge "mucha doctrina" del Tribunal Supremo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y también directivas europeas, que viene a "confirmar" que "quien colabora con la justicia obtiene recompensa". Según ha subrayado, es "algo que al Gobierno de España no le gusta hoy porque hasta ayer sí le gustaba", ha exclamado.

"El Gobierno no quiere que hable (Aldama) y la Justicia le está poniendo muy difícil a los otros cómplices de otras causas que no hablen si quieren ver beneficios procesales como establece nuestro Código Penal y nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal", ha añadido.

Muñoz ha dicho que el Gobierno, que está "muy nervioso", se está dedicando a "extender bulos", como decir que "si colaboras con la justicia, delinquir te sale gratis", en alusión al hecho de que Aldama no vaya a entarr en la cárcel.

De hecho, ha indicado que en el 'caso Gürtel' se hizo "exactamente lo mismo con un empresario que se corrompió y que después de ser pillado colaboró con la justicia". Es más, ha dicho que el ministro Félix Bolaños "hace dos años indultó a uno de los que confesaron y dieron información sobre Gürtel".

También ha censurado que desde el Ejecutivo se diga que "la sentencia es desproporcionada porque a Ábalos le han caído más años que a un asesino" cuando no es "comparable" porque el exministro ha sido condenado por "nueve delitos".

Además, ha recordado que varios de los magistrados que han emitido esta sentencia ya condenaron "otras corrupciones como Gürtel". "Por lo tanto, eso de que es que van a por ellos porque son de izquierdas, también se desmonta", ha enfatizado.

"En definitiva, lo fundamental de la sentencia que conocimos ayer es que demuestra que desde el Gobierno de España y del Gobierno de Pedro Sánchez se robó, se ha malversado caudales públicos, se ha cometido cohecho y se ha cometido tráfico de influencias. Son hechos probados en una sentencia firme por siete magistrados del Tribunal Supremo", ha subrayado, al tiempo que ha resaltado que en el Consejo de Ministros "se sentaba una persona que pertenecía a una organización criminal para delinquir".

"QUEDA POR ASUMIR RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Muñoz ha afirmado que ahora quedan por "asumir las responsabilidades políticas" y ha apuntado directamente a Pedro Sánchez porque fue el que puso a Ábalos en los diferentes puestos que tuvo en el Gobierno y en el partido.

"Pedro Sánchez es el único responsable de que haya habido una organización criminal operando desde el Gobierno de España. Es el responsable político in vigilando e in eligiendo del señor Ábalos", ha proclamado.

Por eso, la portavoz del Grupo Popular ha dicho que al presidente del Gobierno "solo le queda una cosa" en la comparecencia que afrontará este miércoles ante el Pleno del Congreso: dar explicaciones y disolver las Cortes.

"A Ábalos, ministro del Gobierno de España, que creó una organización criminal dentro del Gobierno de España le han caído 24 años. A un tesorero del PP le cayeron 33. No era ministro del Gobierno de España, no tenía un cargo relevante de dirección en el PP. No hay dos justicias, hay la misma justicia para todos, incluido para los socialistas", ha dicho, en alusión al extesorero Luis Bárcenas.

"ALDAMA NO HA SALIDO IMPUNE"

Al ser preguntada si es asumible que Aldama esté en la calle y si puede sentar un precedente, Muñoz ha aludido a otras cuestiones que son "inasumibles" para los ciudadanos, como excarcelar a etarras o que no se asuman responsabilidades políticas por la corrupción.

"A mí lo que me preocuparía es que esto fuera fruto de una decisión política como la de excarcelar a etarras pero es una decisión jurídica basada en nuestro ordenamiento jurídico, que se ha hecho en multitud de ocasiones y forma parte de nuestra doctrina jurídica", ha apostillado.

En cualquier caso, ha destacado que Aldama "no ha salido impune" sino que "le han caído cuatro años y medio" y ha añadido que "lo primero que hizo fue inculparse", un "requisito necesario para que le hayan dado el atenuante".

MOCIÓN DE CENSURA Y CUESTIÓN DE CONFIANZA

En cuanto a si la sentencia del 'caso mascarillas' es motivo para una moción de censura, Muñoz ha señalado que "hay muchas cuestiones que nos deberían haber llevado ya a una moción de censura" pero ha insistido en que el PP no tiene los votos.

"Nosotros no le vamos a dar aire al presidente del Gobierno, lo explicó ayer perfectamente el presidente de mi partido", ha agregado, para añadir --ante la exigencia de Vox-- que "no se trata de una voluntad del PP" sino que "se trata de ser eficiente".

Sobre la cuestión de confianza que el PP ha incluido en una moción que se votará esta semana en el Congreso, ha asegurado que esperan que los grupos que han defendido elecciones "sean coherentes". En el caso de ERC y "el señor Rufián", ha pronosticado que "seguirá tragando".

"En el momento en el que esas Cortes te quitan la confianza, lo lógico es que tú convoques elecciones", ha manifestado, para agregar que el PP va a esperar a ver si los socios del PSOE "son coherentes con lo que dicen" y se constata que Sánchez "no tiene la confianza" del Congreso.