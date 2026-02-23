Ester Muñoz (PP) califica de "cortina de humo" la desclasificación de los documentos del 23-F: al "colapso total"

La portavoz de Vox en el Congreso, Ester Muñoz. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de extender otra "cortina de humo" tras el anuncio de éste de desclasificar los documentos del golpe de Estado del 23-F, justo cuando se cumplen 45 años de que el teniente coronel Antonio Tejero entrara por la fuerza en el Congreso de los Diputados.

"Vamos a cortina de humo al día", ha escrito la dirigente popular en una entreda en la red X respondiendo al anuncio del jefe del Ejecutivo, que también lo ha hecho a través de esta red social. Esta decisión, según Ester Muñoz, supone que "se cumplen los pasos del colapso total".

Sánchez aseguraba esta mañana, al desvelar que iba a desclasificar los documentos del 23-F, que "la memoria no puede estar bajo llave" y señalaba que estos documentos se desclasificarán para "saldar una deuda histórica con la ciudadanía".

Según fuentes de Moncloa, la desclasificación se hará efectiva el próximo miércoles 25, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. A partir de ese momento, los documentos estarán a disposición de todas las personas interesadas en la página web oficial de Moncloa.