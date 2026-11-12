Ester Muñoz ve un "fracaso" la "huelga preventiva" y condena la violencia: "hace falta un Gobierno que ponga orden"

La portavoz de campaña del PP y del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, en Zaragoza. - EUROPA PRESS

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha calificado hoy de "fracaso" la huelga general convocada para ayer por el Sindicato de Inquilinas, UGT y CCOO, la ha calificado de "preventiva" y ha condenado la violencia de los piquetes. En su opinión, hace falta un Gobierno "que ponga orden".

Así se ha pronunciado hoy durante una entrevista en La Mirada Crítica de Tele 5, recogida por Europa Press, en la ha advertido también de que a los sindicatos les va a pasar factura la "instrumentalización de los trabajadores".

"Es evidente que la huelga haya sido un fracaso. Estaba condenada al fracaso porque realmente no estaba pensada para los trabajadores, ni para los problemas reales de los trabajadores de este país", ha apuntado la dirigente 'popular'. Así, ha argumentado que si la huelga hubiera tenido este fin, se podría haber producido en cualquier momento de los últimos ocho años.

Muñoz también ha condenado la violencia que se vio ayer por parte de los piquetes para impedir que los ciudadanos pudieran trabajar durante la jornada de huelga que ha calificado de "preventiva" en referencia a las manifestaciones realizadas por los sindicatos y el PSOE.

"Era evidente que únicamente tenían el fin de instrumentalizar a los trabajadores en contra de un hipotético gobierno que votasen los ciudadanos", ha exclamado antes de advertir de que esto les "va a pasar factura" a los sindicatos.

Dicho esto, ha pedido a las centrales sindicales que "estén tranquilos" porque el PP se va a ocupar de resolver los problemas de los españoles y ha explicado que con una situación "tensionada" de las calles pierde todo el mundo por lo que ha apuntado que lo que hace falta es un "Gobierno que ponga orden".

En este sentido, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha constatado que desde que se produjo la disolución de las Cortes han ido creciendo los "momentos violentos" y ha puesto como ejemplo lo ocurrido en las calles de Barcelona, Bilbao, La Coruña o con los altercados de ayer durante la huelga general con el ataque de negocios o a la gente que iba a comprar a ellos.

Y para poner orden, ha adelantado la necesidad de mejorar los "efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional" y que éstos "sean considerados profesión de riesgo" y ha recordado el asesinato de un policía esta semana con una mochila bomba en Asturias.

ELUDE LOS CALIFICATIVOS DE AYUSO A LOS SINDICATOS

Ester Muñoz no ha querido entrar en la afirmación de ayer de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, quien dijo que había hecho prometer a Feijóo que acabaría con la basura sindical. La portavoz del Grupo Popular se ha limitado a decir que Feijóo se ha comprometido en un contrato con los españoles a mejorar sus vidas, a recuperar la clase media, que la gente pueda comprar o alquilar una casa o llegue a fin de mes y que el autónomo no vea al Gobierno como a un enemigo.

"De eso va el próximo gobierno del Partido Popular y es a lo que se ha comprometido Feijóo, no con Ayuso, sino con todos los españoles", ha exclamado.

En cuanto al calificativo de "tontos y pijos" que ha dedicado esta mañana Unai Sordo por la imagen que hicieron ayer las juventudes del PP con Inteligencia Artificial (IA) retratando a los sindicatos como "comegambas", Ester Muñoz ha precisado que no iba a entrar en los "insultos" del citado dirigente sindical de CCOO.

INMIGRACIÓN ORDENADA, LEGAL Y CON CONTRATO DE TRABAJO

La dirigente 'popular' también se ha referido al traslado de inmigrantes desde Canarias a Aragón para acusar al Gobierno de hacer una política migratoria caótica ante lo que ha aseverado que si el próximo 29 de noviembre los españoles le dan confianza al Partido Popular "los efectos llamadas se van a acabar, porque va a haber una inmigración ordenada, legal y segura".

"A España se vendrá con un contrato de trabajo y se trabajará con los países de origen para que no salgan allí", ha exclamado y ha criticado que el Ejecutivo hable de cuestión humanitaria porque considera que es "justamente lo contrario".

"¿Qué hay de humanitario en hacer que la gente se tire al mar y muchos de ellos fallezcan por intentar buscar una vida mejor?", se ha preguntado retóricamente. "No hay nada de humanitario, ni de hablar de reparto de inmigrantes como si fueran paquetes, que es lo que hace la izquierda, repartir el problema", ha exclamado. Sin embargo, el PP, ha dicho, no considera que los inmigrantes sean un problema, sino que la inmigración "tiene que ser ordenada y legal".