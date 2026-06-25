Los eurodiputados de SALF cargan contra 'Alvise': "Lleva la mentira en el ADN, es el más corrupto de los corruptos"

Archivo - Los eurodiputados Diego Solier y Nora Junco, declaran ante el juez, en el Tribunal Supremo, a 19 de enero de 2026, en Madrid (España) por su demanda por acoso contra 'Alvise' Pérez. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los eurodiputados Álvaro Solier y Nora Junco, que concurrieron a las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 como número dos y tres, respectivamente, de la lista de Se Acabó La Fiesta (SALF), han cargado este jueves contra el promotor de esa agrupación de electores, el agitador político Luis 'Alvise' Pérez, del que han dicho que "lleva la mentira en el ADN" y que al final "va a resultar que es el más corrupto que los corruptos.

Solier y Junco separaron sus caminos del de 'Alvise' poco después de los comicios, a finales de ese 2024, al integrarse en el grupo parlamentario de los Conservadores y Reformistas (ECR), liderado por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. El ECR dejó fuera al agitador político, que figura en el grupo de los no inscritos de la Eurocámara.

Desde entonces, la relación de los otrora compañeros de papeleta se ha deteriorado del todo y, de hecho, Solier y Junco demandaron a 'Alvise' por acoso. No es el único proceso judicial al que se enfrenta el líder de SALF, que en total tiene cinco causas abiertas. La más grave es la de financiación supuestamente ilegal de su partido con 100.000 euros en efectivo entregados por un empresario del sector de las criptomonedas.

NIDOS EN SU LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

En un encuentro con medios de comunicación, Solier y Junco destacan precisamente que se unieron al proyecto liderado por 'Alvise' porque apreciaron su lucha contra la corrupción y que quería "trabajar por España". "El 'leitmotiv' era luchar contra la corrupción, eso era lo que nos unía", resume Solier.

Los eurodiputados, los dos únicos españoles integrados en el ECR de Meloni, ya que Vox optó por alinearse con el húngaro Viktor Orban, explican que tomaron contacto con SALF de maneras diferentes. Solier relata que a él le contactó una persona del ámbito tecnológico con el que había trabajado en Disney y que estaba en el proyecto. Recibió la noticia de que sería el número dos de la candidatura de SALF "un domingo a las 22.00 horas".

De su lado, Junco le conoció en la grabación de un podcast con sus abogados. "Ahí tomé contacto con él y me empieza a contar que se quiere presentar", cuenta. La eurodiputada resalta la ilusión de las personas que se acercaban a sus actos en el marco de la campaña y que les facilitaban información sobre presuntos casos de corrupción que tenían cercanos, para que "el equipo de investigación" de 'Alvise' los estudiara. "Acababan en un rincón en su casa, no tenía equipo de investigación ni nada, es todo fachada", lamenta.

Solier y Junco coinciden en que las personas que ayudaron al agitador a impulsar su proyecto político ya no están con él, muestra de su carácter "volátil, incapaz de manejar", según la eurodiputada. "Los que hicieron que esto pasara no están ya, 'Alvise' solo era el altavoz, pero cuando se dieron cuenta (de cómo era) se alejaron", comenta Solier. "Si empiezas a contar los muertos que ha dejado detrás, no paras", agrega.

"El problema de 'Alvise' es que hoy te dice 'A' y mañana 'B' o 'Z'. Si me hubiera dicho que lleva la mentira en el ADN y que miente más que habla, no me hubiera acercado a él", incide el eurodiputado.

Así, constataron la imposibilidad de trabajar con él. "Los valores con los que empezamos no eran homogéneos en SALF, pero nosotros estamos en el mismo sitio donde estábamos, son otros los que se desvían por intereses", explica Solier. "Nuestros nombres estaban ligados a este señor, así que teníamos que irnos cuanto antes", señala su compañera. Y, a la luz, de la causa por financiación irregular, añade: "Vinimos aquí por la lucha contra la corrupción y va a resultar que eres el más corrupto de los corruptos".

TRABAJAR O "CACAREAR Y GRABAR VÍDEOS"

Como parte de ECR, Solier se encarga de temas relacionados con la industria, la tecnología, la investigación y la innovación, mientras que Junco está en la Comisión de Pesca y lleva temas de medio ambiente, además de vivienda.

Reivindican la importancia de integrarse en un grupo parlamentario frente a figurar en no inscritos, como 'Alvise', porque así puedes disponer de medios y de opciones para participar de la labor parlamentaria, como ir a misiones electorales. "Sólo cacarear y hacer ruido, o estás en un grupo o tu trabajo diario es hacer vídeos", coinciden.

Ambos se muestran completamente alineados con los valores del grupo ECR, pero, como españoles, resaltan la buena relación y colaboración que mantienen con el PP, que forma parte del Partido Popular Europeo (PPE), y con Vox, integrado en el Patriotas impulsado por el ex primer ministro húngaro Viktor Orban.

"Nos parecemos, al final somos un centro derecha conservador y colaboramos con ellos", explica Solier, que se ve a él y a su compañera como "en medio" de los dos. A grandes rasgos, defienden la protección de la agricultura, la pesca y la ganadería, la disminución de la burocracia, la energía nuclear y la protección del dinero en efectivo y que la familia "es el centro" de la sociedad.

De cara al futuro, Solier, ingeniero informático de profesión, y Junco, dedicada a la publicidad y al marketing, no se cierran la puerta a repetir candidatura al Parlamento Europeo, siempre que constaten que su trabajo está siendo "útil" para la sociedad española. Si no, concuerdan en que no tienen problemas en volver a sus trabajos anteriores. "Como no somos políticos de carrera, tenemos esa libertad", remata Junco.