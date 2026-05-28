El ex 'número dos' de Interior niega haber ordenado espiar a Bárcenas y apunta que las grabaciones a Rajoy no existieron

El exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, a su llegada a la Audiencia Nacional, a 4 de mayo de 2026, en San Fernando de Henares, Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez ha negado este jueves haber ordenado un presunto espionaje para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas, asegurando que tuvo la sensación de que, en realidad, las grabaciones que Bárcenas dijo tener sobre el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy hablando de la caja B del partido "no existían".

Así lo ha manifestado en su declaración como acusado ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que juzga la 'Operación Kitchen', el presunto espionaje orquestado en 2013 por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información a Bárcenas sobre dirigentes del PP y obstaculizar, supuestamente de esa forma, las investigaciones sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno del partido.

Martínez, que al inicio de su declaración ha anunciado que sólo iba a responder a preguntas de su abogado y del tribunal, ha asegurado que el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, también acusado en el juicio, nunca le transmitió "ninguna preocupación" por las supuestas grabaciones del extesorero. "Pensaba que no existían", ha zanjado.

También ha rechazado haber ordenado la destrucción de los discos duros de Bárcenas que contendrían la información sensible sobre la contabilidad del partido. "Radicalmente no. Eso de los discos duros de Bárcenas es una especie de leyenda mediática, que ha tenido mucho recorrido. Que alguien ordenase buscar discos duros no sólo es falso; es una fantasía", ha expresado.

De la misma forma, ha dicho que nunca le trasladó al comisario Enrique García Castaño, que llegó a estar acusado pero para quien se archivó el caso por motivos médicos, ninguna orden para entrar en el local de restauración de Rosalía Iglesias, mujer de Bárcenas, para sustraer algún tipo de información. Eso también es, según Martínez, una "leyenda".

El 'ex número dos' de Interior ha señalado que "jamás" ordenó "investigaciones sobre nada" y que Fernández Díaz le preguntó en 2013 si "sabía algo de un colaborador cercano a la familia Bárcenas", en alusión a la captación de Sergio Ríos, chófer del extesorero, como confidente de la presunta trama. Ha asegurado que tampoco facilitó su ingreso en la Policía y que, de hecho, conoció a Ríos únicamente a raíz del proceso judicial.

Según su versión, fue el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino, acusado en este juicio, el que le confirmó que Ríos era "colaborador" de la Policía Nacional.