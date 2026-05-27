Villarejo dijo a Cospedal que retiró "lo más importante" del informe de la Gürtel: "Iba hasta el nombre del presidente"

Archivo - El excomisario José Manuel Villarejo a su llegada a la Audiencia Nacional, a 15 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El comisario jubilado José Manuel Villarejo le reportó a María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del Partido Popular, que convenció al inspector que investigaba la trama Gürtel Manuel Morocho para que quitase "lo más importante" del informe: "Iba hasta el nombre del presidente".

Así consta en una conversación entre ambos, que ha sido escuchada este miércoles en el juicio de la 'Operación Kitchen', el presunto espionaje orquestado en 2013 por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información al extesorero Luis Bárcenas y obstaculizar, supuestamente de esa forma, la investigación sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno del PP.

Villarejo le contó a Cospedal que junto con José Luis Olivera, ex jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, fue a cenar con "el Morocho de los cojones", para convencerlo de que quitase "lo más importante" porque en el informe "iba hasta el nombre del presidente del Gobierno".

En esa misma conversación, el comisario se lamentó de haber perdido "una oportunidad tremenda", al no haber ascendido a dos agentes que trabajaban con Morocho, ya que "era una forma sutil de no largarlos".

En su declaración como testigo, Morocho aseguró que hubo una "estrategia" para "desmantelar" la unidad que investigó los conocidos como 'Papeles de Bárcenas', afirmando que no se pudieron entregar al juez determinados informes relativos al caso porque no había "capacidad" para ello.

Además, el inspector relató que se desmanteló el grupo encargado de las pesquisas mediante "una estrategia buscada", y resaltó que algunos agentes de la unidad recibieron ofertas de puestos de trabajo "mejores", con mejor remuneración y más "singularizados", y que, en consecuencia, no pudo retener "a nadie".

Con estas escuchas han concluido las pruebas documentales del juicio, que dan paso este jueves a las declaraciones de los acusados, entre los que se encuentran el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, su secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino o el comisario Andrés Gómez Gordo, para quienes la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel.

También estan acusados Villarejo, para el que la Fiscalía reclama 19 años de prisión, la pena más alta, así como Sergio Ríos el chófer de Bárcenas, para el que el Ministerio Fiscal reclama una pena de 12 años y cinco meses.