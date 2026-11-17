El exdirector de Adif, Ignacio Zaldívar García, a su llegada a la Audiencia Nacional, a 17 de noviembre de 2026, en Madrid (España).- Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El excargo de Adif Ignacio Zaldívar ha declarado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo', Ismael Moreno, que recibió una llamada de la entonces presidenta de esa compañía pública, Isabel Pardo de Vera, para comunicarle que el exministro de Transportes José Luis Ábalos le había trasladado que estaban molestando a su expareja, Jéssica Rodríguez, contratada en la empresa pública Tragsatec.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, que han indicado que Zaldívar ha ratificado en su declaración como imputado que fue Ábalos quien comunicó a la empresa que se estaba molestando a Rodríguez, en el marco de la investigación sobre la contratación de la expareja del ministro entre 2019 y 2021 en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, en las que ella reconoció que cobró pero no trabajó.

En su declaración voluntaria, en la que ha respondido a su abogada y a la Fiscalía, el excargo de Adif ha asegurado que Pardo de Vera le llamó para decirle que desde Tragsatec estaban molestando a la entonces pareja de Ábalos y que él se lo comunicó a la responsable directa de Rodríguez, Virginia Barbancho.

Además, ha defendido que solo actuó como correa de transmisión y ha matizado que en ningún caso ordenó que dejaran de molestar a la expareja de Ábalos ni que se le otorgara un trato diferencial.

Zaldívar ha aseverado que el traspaso de perfiles entre Ineco y Tragsatec era habitual, y que reenvió los perfiles del resto de candidatos en su misma situación, un total de 122, de la misma forma que lo hizo en el caso de Jéssica Rodríguez. También ha aclarado que él no intervenía en la selección, y que era Tragsatec quien decidía qué candidatos entraban, han explicado las fuentes.

El excargo de Adif ha negado que remitiera el perfil de Jéssica Rodríguez por orden de Pardo de Vera o que recibiera orden especial o instrucción relativa a la expareja de Ábalos por parte de la expresidenta de Adif, y ha subrayado que mientras trabajó en la compañía desconocía que Rodríguez no iba a trabajar.

Zaldívar ha aseverado que Barbancho nunca le dijo que Rodríguez no fichaba y que no iba a trabajar, y que tampoco sabía que tenía relación alguna con Ábalos, así como que no se le sugirió que era la sobrina del exministro.

Y ha negado haber hecho indicaciones para la contratación de Rodríguez o de cualquier otra persona, así como haber enviado su currículum por orden de Pardo de Vera o que le notificara que venía recomendada.

ANTICORRUPCIÓN: DIO "INSTRUCCIONES INTIMIDATORIAS"

La Fiscalía apuntó al presunto papel de Zaldívar en la contratación de Rodríguez en Tragsatec, un hecho por el que Anticorrupción aprecia un presunto delito de tráfico de influencias y quiere que el excargo vaya a juicio.

Según la Fiscalía Anticorrupción, Zaldívar y Pardo de Vera decidieron que Rodríguez fuera contratada por Tragsatec, y que cuando responsables de la compañía requirieron a la expareja de Ábalos que "precisara las concretas circunstancias del trabajo", Zaldívar "dio instrucciones intimidatorias para que no se la molestara, manteniendo tal instrucción durante todo el tiempo de duración del contrato".

"Jéssica Rodríguez no desempeñó trabajo alguno en Tragsatec hasta la finalización del contrato, el 1 de septiembre de 2021. Al igual que en la empresa Ineco, fue trazada una estrategia para que se aparentara que prestaba servicios como administrativa a las órdenes de Joseba García --hermano del exasesor ministerial Koldo García--, que siendo también trabajador de Ineco, prestaba, sin embargo, sus servicios en la Subdirección de Obras de Adif", precisa el Ministerio Público.

El excargo de Adif ha ratificado ante el juez la declaración que hizo como testigo en el juicio del Tribunal Supremo por el 'caso mascarillas', en la que señaló que Pardo de Vera le trasladó que "el ministro" Ábalos "la había llamado" porque la empresa pública estaba "molestando" a Rodríguez.

Asimismo, añadió que percibió "altivez" y "soberbia" cuando contactó con Rodríguez para solucionar un problema que tuvo cuando ella trabajaba en Ineco.

"Creo recordar que era por un tema que le tenían que hacer llegar unos cheques de comida", expresó Zaldívar, y manifestó que no le dio "mayor importancia".

Rodríguez entregó el pasado octubre los casi 44.000 euros que cobró de ambas empresas públicas entre 2019 y 2021, como responsabilidad civil derivada de los hechos que se le atribuyen de cara a un eventual juicio.