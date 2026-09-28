El exdirector de gabinete de Ribera cree que los efectos de la dana habrían sido menores con algunas obras en el Poyo

El exdirector del Gabinete de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Borja Sastre Mata comparece ante la Comisión de Investigación sobre la dana, a 28 de septiembre de 2026. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exdirector de gabinete de la exvicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Borja Sastre Mata ha reconocido desde el Senado que los efectos de la dana que dejó 232 fallecidos en 2024 hubieran sido menores si hubieran estado finalizadas algunas infraestructuras como el desvío del barranco del Poyo y La Saleta.

En su comparecencia en la comisión del Senado que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó más de 230 fallecidos, el exdirector de gabinete de Teresa Ribera ha recordado que estos proyectos llevan planificándose desde el año 1994 y no se han acometido.

Bajo su punto de vista, estos proyectos no se han acometido por las "dificultades" que conlleva trabajar entre diferentes administraciones: "Son proyectos que son socialmente conflictivos".

Borja Sastre ha desvelado que la primera ocasión en la que habló por teléfono con Teresa Ribera el pasado 29 de octubre de 2024 fue en torno a las 19:45 horas de ese día, cuando le trasladó que no conseguía hablar con el expresidente valenciano Carlos Mazón porque, según sus palabras, "estaba ilocalizable durante toda la tarde".

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