Exgerente del PSOE asegura que "nunca" se usaron billetes de 500, 200 o 100 euros para devolver gastos a Ábalos y Koldo

El exgerente del PSOE Mariano Moreno, a su llegada al Tribunal Supremo para declara como testigo en el juicio por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exgerente del PSOE Mariano Moreno ha declarado este miércoles en el Tribunal Supremo que "nunca" se utilizaron billetes de 500, 200 o 100 euros para reintegrar al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del partido, José Luis Ábalos, y al que era su asesor Koldo García gastos anticipados.

Durante su declaración como testigo en el juicio contra Ábalos, Koldo y el empresario Víctor de Aldama, ha reivindicado que "la caja del Partido Socialista, la única caja que tiene, estaba dotada de los ingresos procedentes de su cuenta de funcionamiento, que siempre era la misma".

Moreno ha indicado que en el PSOE seguían un procedimiento de tesorería general que consistía en que él, como gerente, solicitaba dinero a la entidad bancaria de la cuenta de funcionamiento y el banco enviaba una empresa de seguridad privada con el dinero pedido.

"Nunca pedimos ni billetes de 500 euros, ni billetes de 200 euros, ni billetes de 100 euros, nunca. Por lo tanto, no existen esos billetes que se hayan podido dar por parte del PSOE", ha asegurado.

Además, ha querido recalcar que "el control del gasto se hacía igual si era por transferencia como si era en metálico" y que "el 99,4%" de los gastos se hacían por transferencia, el resto por metálico".

ÁBALOS AUTORIZABA SUS GASTOS, COMO OTROS SECRETARIOS

El exgerente del partido ha manifestado que las liquidaciones del "señor Ábalos y las de todo el mundo" se hacían debidamente: "Absolutamente todas iban con sus justificantes y recibos de los gastos que estaban siendo compensados".

"Y esas liquidaciones y esos justificantes de pago, hasta el día de hoy, y casi han pasado 10 años, el PSOE las ha entregado al juez Ismael Moreno", ha incidido, en referencia a la investigación de la Audiencia Nacional, en una pieza del 'caso Koldo', sobre todos los pagos en metálico realizados por el partido entre 2017 y 2024 para devolver gastos anticipados a sus miembros.

Al respecto, Moreno ha confirmado que Ábalos se autorizaba a sí mismo sus propios gastos y los del equipo de la Secretaría de Organización, "igual" que otros secretarios del partido.

Preguntado por la acusación popular que lidera el PP si alguna vez le pareció excesiva o injustificada alguna liquidación de la Secretaría de Organización del PSOE que dirigía Ábalos, ha concretado que hubo un importe de más de 700 euros por una comida.

"Creo que era la que había visto yo más grande en importes, nunca había visto una así. Entonces pregunté y se me dijo que era que el equipo de Organización había participado en una comida, creo que era la precampaña electoral gallega creo que en el año 2020. Y, por lo tanto, se entendía perfectamente que de catorce comensales, era razonable, ahí ya se encontraba la razón de ser", ha apostillado.