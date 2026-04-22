El exjefe de Gabinete de Montero reconoce dar trasladado de un aplazamiento de deuda de Aldama y niega comisiones

El exjefe de Gabinete de María Jesús Montero, Carlos Moreno, a su llegada al Tribunal Supremo - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Carlos Moreno, exjefe de Gabinete de María Jesús Montero cuando era ministra de Hacienda, ha reconocido este miércoles en el juicio en el Tribunal Supremo por el 'caso mascarillas' que remitió a la Agencia Tributaria una petición de uno de los acusados, Víctor de Aldama, relativa a un aplazamiento de deuda, aunque ha negado que cobrara comisiones por esta mediación.

"Las acusaciones del señor Aldama contra mí eran rotundamente falsas, porque decía que me había entregado un dinero que jamás me había entregado y que yo le había pedido que me buscara un piso, cosa que también es radicalmente falso", ha señalado Carlos Moreno, aclarando que lo que sí hizo fue preguntarle por el precio de una vivienda en Madrid que terminó adquiriendo.

La respuesta la ha dado Carlos Moreno al ser preguntado por el abogado de Aldama por la demanda colectiva contra su cliente en la que participó el PSOE y que llevaba la firma, entre otros, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su mujer, Begoña Gómez, o el que era entonces secretario de Organización, Santos Cerdán.

KOLDO HIPERBÓLICO, PERO AFABLE

Moreno ha defendido que era "habitual" que trasladara a la Agencia Tributaria y otros "centros competentes" peticiones particulares de ciudadanos y que el contacto con Aldama, en concreto, le llegó por la mediación de Koldo García, de quien ha dicho que era "hiperbólico" y que mantenían una "relación afable y estrictamente profesional".

El exjefe de Gabinete de María Jesús Montero ha reconocido, a preguntas de la Fiscalía, que recibió una "solicitud de aplazamiento de una deuda" de Aldama relativa a la empresa Pilot Real Estate y que le llegó por teléfono, concretamente a través de la aplicación de WhatsApp.

"Lo conocía a través de Koldo, lo habré visto dos o tres veces, y alguna llamada telefónica, había poca relación", ha apuntado Moreno sobre su relación con Aldama, del que ha dicho que actuaba como representante de una empresa privada en el aeropuerto de Ciudad Real y también como asesor inmobiliario.

CON ALDAMA, COMO CON CUALQUIER OTRO CIUDADANO

El fiscal le ha preguntado si entre sus competencias estaba aplazar deudas de contribuyentes, a lo que Moreno ha contestado que "desde luego que no". "Yo no recuerdo haber tenido una reunión para tratar ese tema, sino que me mandó un mensaje y yo se lo mandé a Ignacio Granado para que lo trasladase a la Agencia Tributaria, como cualquier otro ciudadano que hace una petición similar", ha continuado.

Carlos Moreno ha apuntado que no pidió explicaciones sobre qué paso con la deuda que quería aplazar Aldama, y que tampoco informó de esto a la entonces ministra, María Jesús Montero, aunque ha subrayado que por lo que ha leído en prensa ese aplazamiento no se llegó a realizar.

"Yo no hago gestiones tributarias, no dicto resoluciones administrativas en ese sentido", ha apostillado, reiterando que lo que hizo fue "dar traslado al centro competente, a la Agencia Tributaria".

Moreno ha reiterado que le presentaron a Aldama como asesor inmobiliario, de ahí que haya reconocido que le mandó un enlace de un piso en Madrid que había visto en el portal Idealista.

"Quería saber qué le parecía de precio y la zona", ha dicho, negando que pidiera "favores" y que recibiera prestaciones por esta consulta o en el contexto de otras conversaciones por el interés de Aldama en adquirir una vivienda de Hacienda en la calle María de Molina.