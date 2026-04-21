El exnúmero dos de Marlaska dice que Koldo no impuso las mascarillas de la trama en Interior: "Se cumplió la legalidad"

Archivo - El exsecretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, interviene ante los medios de comunicación en su etapa en el Ministerio del Interior - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exsecretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior Rafael Pérez ha negado que Koldo García, antiguo asesor ministerial en Transportes, impusiera la compra de mascarillas con Soluciones de Gestión, la empresa vinculada con la presunta trama de corrupción, así como que sugiriera precios o aludiera al cobro de alguna comisión. "No hubo ningún problema de legalidad", ha dicho en el juicio del caso en el Tribunal Supremo.

La abogada de Koldo García le ha preguntado directamente al que fuera número dos de Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior si su defendido tenía alguna facultad para imponer o sugerir la contratación con Soluciones de Gestión, así como si llegó a sugerir el cobro de alguna comisión.

"No, en absoluto", ha contestado, negando que recibieran "indicaciones específicas", más allá de unos "contactos iniciales" con Koldo García para poder adquirir mascarillas de la empresa vinculada con la presunta trama de corrupción.

"Se cumplió con la legalidad vigente de los procedimientos de contratación por la vía de emergencia, se recibió el material y se usó para lo que lo habíamos contratado", ha señalado Rafael Pérez en su declaración como testigo en el Tribunal Supremo.

En este sentido, ha justificado que se contratara con Soluciones de Gestión a un precio más bajo que otras administraciones, y luego también con otras empresas, debido a la "necesidad absoluta" de proporcionar "millones de unidades" para policías, guardias civiles o funcionarios de prisiones.

LÍNEA DE COMPRA EN TRANSPORTES

"Tuvimos conocimiento de que el Ministerio de Transportes tenía línea de compra de mascarillas y lo pusimos en mano de nuestros organismos técnicos", ha continuado Rafael Pérez a preguntas del abogado del exministro José Luis Ábalos, pero sin poder determinar quién fue la persona que comentó en Interior que existía esta posibilidad.

El exsecretario de Estado ha limitado el papel de mediador que tuvo Koldo García en lo que se refiere a las mascarillas contratadas por Interior, aunque reconociendo que sí hubo "contactos iniciales" con el exasesor de Ábalos.

"Indicaciones específicas para habernos obligados a contratar con esa empresa, no; sí hubo contactos con el señor Izaguirre en el momento en el que tuvimos conocimiento de que en el Ministerio de Transportes tenían esta línea de suministro; hubo unos contactos iniciales, pero no unas indicaciones para que contratáramos concretamente con esta empresa", ha señalado.

En este sentido, ha recordado que el precio de las mascarillas fue menor que el que luego pagaron otras administraciones tanto autonómicas como locales. "El precio no era exagerado", ha apostillado.

También ha negado que tuviera conocimiento cuando ejerció como alto cargo en el Ministerio del Interior de que Ábalos estaba siendo investigado mientras era diputado en el Congreso de los Diputados. "No tengo que tener conocimiento de investigaciones que se lleven a cabo", ha indicado en respuesta al abogado del exministro y exsecretario de Organización del PSOE.

La Fiscalía ha rehusado preguntar al testigo y la acusación popular, por su parte, se ha centrado en indagar qué persona informó a Interior sobre la línea de compra de la que disponía Transportes. "No le puedo concretar, nos implicamos absolutamente todo el equipo del Ministerio", ha terciado Rafael Pérez, reiterando que fueron los órganos de gestión de Interior los que asumieron el encargo y que a él no se le "concretó el nombre de ninguna empresa".