La expareja de Koldo García se persona en el Senado pese a que el PP ya suspendió su comparecencia

Un funcionario ha tratado de entregarle la citación para el 10 de abril en mano pero se ha negado a recogerla señalando que se la envíen a su domicilio

La expareja de Koldo García, Patricia Uriz, se ha personado este viernes en el Senado tal y como anunció su letrada para asistir a la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo', si bien la citación se había suspendido después de que la mayoría absoluta del PP decidiera aplazar la misma para volver a citarla mediante edicto para el 10 de abril.

Fuentes cercanas a la expareja han explicado a Europa Press que una vez en el interior de la Cámara Alta un funcionario se le ha acercado para entregarle en mano la citación para el 10 de abril, y que ésta, por consejo de su abogada, que también estaba presente, ha rechazado recoger el papel y ha conminado al funcionario a que se lo haga llegar por el conducto habitual a su domicilio.

De esta manera, Uriz ha cumplido con lo que adelantó por 'mail' al Senado su letrada, que el miércoles indicó que iba acudir a la comisión "a fin de evitar especulaciones varias sobre su intención o no de eludir" la comparecencia.

"Dada la trascendencia pública que ha alcanzado este asunto, Patricia acudirá el viernes tal y como ha sido convocada a través de la misiva dirigida a mi persona, y cuya asistencia ha confirmado antes de la cancelación sin motivos que lo justifiquen", comunicó la letrada al Senado en ese correo electrónico al que tuvo acceso Europa Press.

La defensa de Patricia Uriz señalaba que, en el caso de que la comisión no se celebrara --como así ha sido--, levantaría un acta notarial de comparecencia que acreditara que ha acudido el día y hora comunicado, para dejar constancia de que "ha cumplido con su obligación" de acudir.

También mencionaba en el 'email' que dado que Uriz tiene una hija pequeña, "no es fácil hacer o deshacer planes con tan poca antelación", por lo que pedía que entendieran sus "circunstancias" y le permitieran comparecer este viernes.

"Entiendo que debe mantenerse", defendía, antes de añadir que si convocaban a su cliente para otra fecha a través de edictos en el Boletín Oficial del Estado, era "imposible" que se enterara, ya que los ciudadanos de a pie "no suelen leer el BOE".

Previamente, la abogada había remitido otro correo al Senado en el que informaba de que, a pesar de que su cliente "no ha sido notificada" para comparecer en la comisión, decidía comparecer voluntariamente el día y hora comunicado en la misiva dirigida" a la letrada, "a fin de evitar especulaciones varias sobre su intención o no de eludir" la comparecencia.

En ese 'email', al que también tuvo acceso Europa Press, la abogada recalcaba que había conseguido hablar con su cliente y, "a pesar de que no ha sido notificada para comparecer", le había hecho llegar la carta dirigida a ella. Además, matizaba que no alcanzan a entender "por qué a pesar de que se ha anunciado la citada comparecencia en los medios de comunicación" no le habían notificado en su domicilio.

Tras anunciar que estaba dispuesta a ir el viernes, la abogada adelantaba que Uriz "en ningún caso podrá contestar" a las preguntas de los senadores "ya que los hechos están siendo investigados en sede judicial, teniendo ella actualmente la consideración de persona investigada". "En caso contrario se podrían vulnerar gravemente los derechos de defensa que se le reconocen legalmente", añadía.

Además, la letrada explicaba que conforme al artículo 75.3 del Reglamento del Senado, y en atención de su comparecencia voluntaria a pesar de no haber sido citada conforme a los requisitos legales, solicitaba "que la misma se celebre a puerta cerrada para evitar los perjuicios que a la imagen de Patricia Uriz le está ocasionando todo este asunto".

Estos correos electrónicos trascendían después de que este miércoles se conociera que el PP haría uso de su mayoría absoluta para citar mediante edicto a Uriz a la comisión de investigación.

El PP acusó a Uriz de llevar a cabo "varias tácticas dilatorias y de distracción" durante las últimas semanas. Y avisaba de que "si de verdad quería haber acudido, lo que tenía que haber hecho Uriz o su abogada era dar la dirección de correo electrónico o de correo postal donde mandar la segunda notificación para que acudiera a la comisión".